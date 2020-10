Andorra cribrarà cada setmana el 40% de la població durant la temporada d'hivern

El Govern ha presentat aquest dijous l’estratègia a seguir de cara a la temporada d’hivern per tal de frenar l’avenç de la pandèmia. Segons ha detallat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, l’executiu destinarà un milió d’euros al mes per cribrar el 40% de la població de forma setmanal a partir de l’arribada dels tests ràpids de saliva.



Així, ha detallat que els cirbratges es faran de manera diària als professionals dels centres sociosanitaris, i una vegada a la setmana als residents d’aquests espais, a la resta de professionals sanitaris, a aquelles persones que treballen de cara al públic i al personal dels cossos especials, així com als treballadors del sector turístic i dels serveis. D’aquesta manera, el ministre ha explicat que aquests cribratges es faran a les mateixes empreses, mentre que també s’habilitaran altres ‘stop labs’ estratègics per complementar les proves.