Andorra vol un rol més decisiu en la gestió de l'aeroport Andorra-la Seu

El Govern vol tenir "un rol de decisions estratègiques en el model de gestió i en l'orientació de les possibilitats de la infraestructura" de l' aeroport Andorra-la Seu, és a dir, un paper més rellevant. Així li ho van transmetre inicialment a la Generalitat de Catalunya, implicada juntament amb Aeroports de Catalunya en la gestió d'aquesta infraestructura després que el conveni signat hagi arribat a la seva fi. De totes maneres, la crisi de la Covid-19 ha impedit que s'hagi pogut celebrar la reunió en què aquest aspecte havia de ser tractar. Així ho ha posat en relleu el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, en la roda de premsa d'aquest dimarts a la tarda i en la qual ha reiterat que aquest aeroport, i especialment el fet que ja s'hagi aconseguit la certificació a l'aterratge amb el sistema GPS, pot ser una " palanca" per captar turistes i inversors un cop es pugui reprendre l'activitat després de la crisi sanitària.

En aquest sentit, tot i que ha reconegut que evidentment els hagués agradat que aquesta certificació hagués arribat en altre moment, Gallardo ha remarcat el paper que pot tenir aquesta infraestructura per rellançar l'economia un cop es reprengui l'activitat. En aquest sentit, ha posat en relleu que en aquell moment Andorra haurà de 'vendre' no només els atractius turístics sinó també la gestió sanitària que s'ha fet al país la qual cosa, ha emfasitzat, "dona moltes garanties."

El titular d'Economia ha destacat que ara caldrà analitzar, també, si el Govern vol tenir "un paper més passiu" i es deixa que siguin els privats els que liderin la comercialització d'aquest aeroport o bé si es té un rol actiu i, per tant, l'estat s'implica, amb la qual cosa caldria analitzar incentius fiscals i econòmics a les companyes aèries. En aquest sentit, ha explicat que un dels models pels quals es podria optar seria el d'operar vols xàrters que en caps de setmana fessin arribar turistes de mercats ja existents, com Madrid, i també explorar-ne de nous. Altre model "complementari" seria que operessin vols amb periodicitat en dies feiners a través d'una o més companyies, la qual cosa obriria també la porta a altres tipus de viatgers i no només turístics. Gallardo ha recordat que en aquesta legislatura l'executiu havia mantingut una primers contactes amb companyies, però molt "superficials", ja que s'estava a l'espera de la certificació del GPS. En aquest sentit, ha manifestat que hi ha interès per part d'empreses. Ha manifestat, però, que es fa difícil en el clima incert que es viu actualment predir un "horitzó" en el qual ja es podrien operar vols i ha admès que el més fàcil serà començar a noliejar vols xàrter.

Ha detallat que gràcies a aquest sistema GPS es passa d'una probabilitat d'aproximació per part dels avions del 70% al 95% ja que es permetrà que puguin superar la barrera dels núvols i arribar a un 4.750 peus a través del GPS. També ha manifestat que podran operar vols d'entre 19 i 74 persones, amb certes limitacions, i que es podria arribar a radis de vols fins a Amsterdam i Frankfurt.

El ministre d'Economia i Empresa ha manifestat que si no hi hagués hagut la crisi sanitària els controladors aeris haurien pogut fer la formació, d'una setmana, de manera immediata a la certificació del GPS i ha concretat que un altre pas que caldrà és que les companyies interessades facin un seguit d'aterratges continus per rebre la certificació de l'Agència estatal de seguretat aèria espanyola.

Ha recordat que a través del conveni que Andorra va signar el 2015 amb la Generalitat de Catalunya i Aeroports de Catalunya l'aportació anual que fa el Principat és de 300.000 euros més una variable en funció dels turistes que no ha estat mai massa elevada i no ha avançat si un canvi de rol pot suposar més inversió. També ha reiterat, com ho va fer el ministre portaveu, Eric Jover, la setmana passada que la infraestructura de la Seu no "limita" el projecte que la Cambra de Comerç estudia a Grau Roig.

ERTOs

D'altra banda, i qüestionat sobre l'entrada en vigor de la segona llei òmnibus que ha de permetre que les empreses puguin presentar suspensions temporals dels contractes de treball, ha manifestat que és conscient que "el calendari escurça el temps que tenen per a l'elaboració de tota la documentació" però ha recordat que s'ha fet "un esforç" perquè tan bon punt la llei estigui publicada (pot ser demà a la tarda o dijous) ja puguin tramitar, telemàticament, aquests ERTOs i ha recordat que s'ha reforçat el personal per donar resposta a aquestes sol·licituds que s'hauran de respondre en cinc dies o, en tot cas, es tindrà el silenci administratiu com a positiu. Ha incidit en el fet que com que és per via telemàtica, tot i que divendres és festa es podran tramitar igualment, com també el cap de setmana.