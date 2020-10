És Andorra un país social pel que fa als salaris?

Partint del llistó que proposa la Unió Europea, la resposta a la qüestió que planteja l’anunciat és ‘no’, tot i que ho és més que alguns països de l’entorn. Posat en context, la Unió Europea, acusada sovint per l’opinió pública de pensar només en retallar despeses per quadrar balanços, ha establert una mesura social que passa per recomanar als estats que fixin un salari mínim interprofessional que sigui, com a mínim, del 60% del sou mitjà del país. Es tracta ja no tant de la quimera d’equiparar riqueses sinó de garantir una retribució digna que estigui en harmonia amb el cost de la vida.



Actualment, a les Valls aquesta recomanació s’incompleix, però el Govern s’hi vol anar acostant mica en mica. Enguany, aquest percentatge és del 50,5%, i amb l’augment del 3,5% del salari mínim anunciat aquesta setmana, i amb una projecció que compta que el salari mitjà seguirà sent el mateix que hi ha ara, l’any vinent se situaria en el 52%, cada cop més a prop del mínim que recomana Brussel·les.



La situació a Europa és diversa. Hi ha països, sobretot nòrdics però també Itàlia –per la seva arrelada tradició sindical–, que no tenen un salari mínim fixat perquè ho fien a la negociació col·lectiva. Només hi ha sis estats que compleixen amb la recomanació continental, entre els quals Portugal i el veí del nord, França. Pel què fa al del sud, tot i que la Moncloa ha aprovat enguany un augment del salari mínim, el percentatge espanyol se situa al voltant del 50%.



A Andorra, el salari mínim serà, a partir de l'1 de gener, de 1.121 euros, i el mitjà se situava al juliol en 2.139 euros.