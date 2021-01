Andorra vol ser un destí de turisme de salut

Amb el suport d'Andorra Turisme, Actua Empresa ha creat l''Andorra Health Destination', un projecte sorgit de la col·laboració entre el sector públic i el privat amb l'objectiu de promocionar el Principat com un destí de turisme de salut per a empreses del sector, preparades per rebre clients estrangers i oferir-los una experiència de qualitat. Fins al moment, tretze empreses del sector s'han unit al projecte i s'han dissenyat productes de turisme en la línia de la creixent demanda mundial del sector de la salut, ha explicat el ministre de Presidència, Economia i Empresa i president d'Actua, Jordi Gallardo.

En aquest sentit, el ministre ha declarat que el projecte pretén potenciar el sector de salut, "un sector prioritari dins el procés de diversificació de l'economia". De fet, el projecte engloba el sector de la salut general, ja sigui amb turisme de benestar com poder ser tractaments de bellesa o termals, esport i fitness o activitats espirituals, com amb també una part més mèdica com rehabilitacions, cirurgies, recuperacions, odontologia o nutrició, entre d'altres. S'ha d'aconseguir que "els turistes pensin en Andorra com una destinació de salut", ha reiterat el Gallardo, qui ha afegit que el projecte té dues vessants. Per una banda, ha de ser una atracció turística, i per l'altra també ha de servir com a pols d'inversió estrangera. De fet, ha reconegut que la pandèmia i les limitacions de moviments han frenat l'interès de certes empreses per instal·lar-se al país, però a la vegada, arran de la gestió de la pandèmia i dels avantatges que ofereix el país, també "hem detectat un augment per part de certs inversors per instal·lar-se a Andorra" que es mouen des del sector de les noves tecnologies, la locomoció o la medicina.

Durant la presentació de la iniciativa, també hi ha pres part la ministra de Turisme, Verònica Canals, qui ha explicat que dels més de 8 milions de visitants que té Andorra, "un 34% venen per motius de wellness". Així, ha comentat que el turisme de salut va generar el 2019 732 bilions de dòlars segons el Global Wellness Tourisme Market Report, i que es preveu un creixement del 7% anual d'aquest tipus de turisme fins al 2025. "La pandèmia marca noves tendències i la salut és un valor que pesa molt a l'hora d'escollir els nous destins", ha declarat Canals, assegurant que s'ha de diversificar l'economia però també el turisme. "Ara hi ha la tendència de fer productes a mida pels consumidors", ha detallat. Tota la informació sobre el projecte i les diferents ofertes turístiques es troben al web www.healthdestination.ad, des d'on ja es poden fer les reserves, ha explicat la directora d'Actua Empresa, Judit Hidalgo.

El projecte es va iniciar el març del 2019, quan es va fer una primera reunió amb les empreses, i fins al moment, la inversió pública ronda els 200.000 euros. A partir d'aquell moment, es van formar i es va fer una diagnosi dels centres, per a després crear la marca amb una associació, que serà l'encarregada de fer una promoció conjunta dels serveis. Així, hi ha una central conjunta de reserves, una recollida i acompanyament dels turistes i també servei de traductor. A banda, gràcies a les sinergies amb les empreses, s'han pogut crear productes nous que fins al moment no existien al Principat, ha emfasitzat Hidalgo.

En aquests instants, el projecte està format per tretze empreses, però s'espera que en el futur altres centres s'afegeixin a la iniciativa. "Les empreses que formem part del projecte caminàvem soles, i ara anem totes conjuntament", ha indicat el president de la junta de l''Andorra Health Destination', Joan Muro. Així, tothom qui vulgui pot interessar-se a formar part del projecte, però ha de complir certs requisits com disposar d'una pàgina web amb diversos idiomes, definir el producte internacional, oferir diferents paquets de productes, disposar d'un protocol d'atenció i tenir disponibilitat horària, i també gaudir de certificacions de qualitat. Tot i així, des d'Actua Empresa es facilitaran les eines i es preparà a aquelles empreses que es vulguin afegir al projecte i que no compleixin els requisits.