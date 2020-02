Andorra mostrarà projectes amb realitat virtual a l'exposició universal de Dubai

Jordi Gallardo, ministre de Presidència, Economia i Empresa, s'ha referit aquest dimecres en la roda de premsa posterior al consell de ministres a l'exposició universal de Dubai 2020, la qual tindrà lloc entre el 20 d’octubre del 2020 i el 10 d’abril del 2021. En aquest sentit, ha explicat que l'aportació que farà Andorra ascendeix a 150.000 euros, mentre que els Emirats Àrabs Units assumiran la part corresponent a 1,5 milions de dòlars. Gallardo ha explicat que es tracta d'un esdeveniment que comportarà "una projecció molt important i positiva per a Andorra", i que a banda servirà "per mostrar els avenços que hem fet com a país en matèries tan importants com la lluita contra el canvi climàtic", mitjançant espais de realitat virtual i de 360 graus.

L'exposició, on ara per ara hi ha confirmada la participació de 190 països, girarà al voltant de tres pilars bàsics: l'oportunitat, la mobilitat i la sostenibilitat. Els objectius d'Andorra en aquest esdeveniment recauen en promocionar les oportunitats econòmiques del país en un context global d'inversió, i també donar a conèixer Andorra com un model a seguir pel que fa a la sostenibilitat. Perquè això sigui possible, el Principat tindrà un pavelló de dues plantes, la primera de les quals, de 220 metres quadrats, es destinarà a les exhibicions i mostres, mentre que la segona, de 90 metres quadrats, acollirà les oficines i sala de reunions.

Està previst que el pavelló aculli, entre d’altres, uns panells d’informació infogràfica sobre Andorra amb una maqueta interactiva de la geografia del país, una zona de realitat virtual i una pantalla digital de 360 graus, on es mostraran projectes que es duen a terme des d'ActuaTech. El pavelló està construït i cedit gratuïtament al Govern per l’organització de l’esdeveniment, que també posa a disposició dels països participants els serveis de telecomunicacions i electricitat, així com els serveis de manteniment, neteja i seguretat de les instal·lacions.

Gallardo ha explicat que per aquest esdeveniment "no s'ha contractat personal extern", assegurant que tots ells formen part de l'organisme governamental. Per aquest motiu, s’ha acordat nomenar el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, com comissari general d’Andorra a l’exposició. El Comissariat Nacional també estarà format pel ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el director de la Fundació ActuaTech, Marc Pons. En aquest sentit, però, Gallardo ha anunciat que de manera puntual, i quan es cregui necessari per assolir els objectius del Comissariat, es podran integrar persones que pertanyin a altres organismes i entitats amb l’aprovació prèvia del Govern. Gallardo s'ha mostrat satisfet pel fet que les negociacions amb l'organització finalment "hagin arribat a bon port", ja que, en un principi, "representaven un impediment molt important pel fet que Andorra tingués representació a la mostra.