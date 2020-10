Anul·lada la 8a edició de l’Andorra Shopping Festival

Andorra Turisme continua apostant fermament per potenciar la comunicació del destí durant aquesta tardor en els mercats propers, per incentivar la visita de turistes al Principat, informa aquest dimecres en un comunicat. Tanmateix i davant l’afectació de la Covid-19, Andorra Turisme i el ministeri de Salut han convingut que enguany no es celebri la 8a edició de l’Andorra Shopping Festival a causa de les circumstàncies actuals dels mercats emissors i d’Andorra.

Amb la situació sanitària actual, la crida a un festival "no és adient" i pot provocar "un efecte contrari" tant per una qüestió d’imatge del país com per una possible acumulació de turistes en els principals eixos comercials, com ha estat el cas en les darreres edicions de l’Andorra Shopping Festival. En aquest sentit, "no es considera oportú vincular-se en aquest moment a un concepte de festival tal com està concebut l’esdeveniment", valora el comunicat.

En aquests moments, segons Andorra Turisme, cal buscar estratègies que ens permetin mantenir un equilibri entre la comunicació turística -per garantir i mantenir les entrades de visitants d'una manera estable i continuada- i a la vegada, preservar al màxim la seguretat sanitària a Andorra, tant per als residents com per als turistes.

Escapades de curta durada

Així doncs, Andorra Turisme engegarà una campanya publicitària als mercats de proximitat per substituir l’Andorra Shopping Festival. L’objectiu és continuar posicionant Andorra com una destinació d’escapades curtes i potenciar l’oferta de compres, cultura, wellness i gastronomia durant la tardor, i així donar continuïtat a la comunicació iniciada el mes de juny.

La voluntat és mantenir una comunicació constant durant el mes de novembre per enllaçar-la amb la campanya de Black Friday, la de rebaixes i pròximament, la d’hivern. La intenció és que la presència de la marca Andorra en la comunicació sigui present d'una forma ininterrompuda als potencials visitants i recordar-los els atractius turístics de la destinació, també durant el mes de novembre.

Després d’un estiu que ha permès mantenir l’activitat turística de "manera satisfactòria" quant a visitants, la voluntat d'Andorra Turisme és continuar treballant de cara a la temporada d’hivern amb accions amb operadors turístics i amb una nova campanya de comunicació que es presentarà durant el proper mes de novembre. L'objectiu és que Andorra sigui una destinació turística al llarg de tot l'any.