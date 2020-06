"Any perdut" per a la indústria hotelera

L'agència de qualificació Moody's augura un molt mal any 2020 per als hotelers. En un informe realitzat especialment per a la cadena hotelera NH, present al Principat amb un hotel a Andorra laVella, assenyalen que la pandèmia de la Covid-19 “conduirà a un període de reduccions severes en els hostes dels hotels durant almenys els pròxims tres trimestres, amb tancaments d’establiments en els llocs més afectats, molt baixa ocupació o cancel·lacions completes” i afegeixen que el sentiment del client "continua sent incert".

Tanmateix, creuen que aquesta visió s’ha d’adaptar en funció de la gravetat i la durada de la malaltia en cada regió. L'anàlisi de Moody's suposa una reducció d’un 55% en els ingressos per a tot l'any 2020 i estimen que per a l’any vinent, la caiguda de beneficis podria situar-se un 20% per sota dels nivells de 2019.



En el cas particular de la cadena NH, han calculat que, tenint en compte les reserves de les quals disposa l’empresa i basant-se en la taxa de crema d'efectiu de la companyia de 50-55 milions per mes en els nivells d'ocupació actuals, NH "podrà sobreviure gairebé un any complet sense ingressos".