Aposta pels eSports per diversificar l'economia

El Govern ja treballa en la implementació de noves vies de diversificació econòmica per tal de donar impuls al país després de la crisi sanitària. És per aquest motiu que el consell de ministres ha aprovat aquest dimecres la creació d'un projecte de llei que busca establir un marc regulador per als esports electrònics, més coneguts com a eSports. El text "persegueix regular el sector des d'un punt de vista mercantil", ha assenyalat el ministre d'Economia, Jordi Gallardo, i també busca establir un marc jurídic bàsic per al desenvolupament d'aquesta activitat que, fins ara, només ha implementat França a tot Europa. "Des del nostre punt de vista tenim l'oportunitat de situar-nos com a un país capdavanter en els esports electrònics", ha afegit Gallardo. L'executiu és coneixedor que aquest sector registra, any rere any, "xifres de creixement important" que poden ajudar a donar un impuls a Andorra.

Aquest projecte de llei s'haurà de sotmetre a tràmit parlamentari i haurà de tenir el vistiplau de la majoria de la cambra per tirar endavant. Gallardo ha defensat l'oportunitat que suposa per Andorra encoratjant les infraestructures tecnològiques de les quals disposa el país, la seguretat del marc jurídic vigent i la possibilitat de poder acollir esdeveniments internacionals. Aquest sector ha experimentat un creixement del 15% respecte del 2019 i del 10% mentre s'ha viscut els pitjors moments de la crisi sanitària. Així mateix, entre els principals aspectes de la llei, destaca també la protecció dels consumidors professionals i amateurs, afavorir i impulsar el teixit empresarial del país dins d'aquesta indústria i atreure inversió i empreses estrangeres per tal de "potenciar el desenvolupament d'un sector econòmic innovador".

La normativa té efectes sobre els principals actors dins del sector dels esports electrònics, incloent-hi jugadors, clubs –tant professionals com amateurs–, organitzadors d'esdeveniments i competicions, titulars dels drets sobre videojocs i, evidentment, institucions reguladores i supervisores del sector al Principat. Així doncs, s'inclou el règim jurídic aplicable i es defineix el marc i les normes per a jugadors i tècnics, així com el règim disciplinari. També s'estableixen les disposicions que concerneixen altres subjectes vinculats als esports electrònics, com ara entitats, federacions, àrbitres i jurat.

Alhora, tenint en compte que els eSports es desenvolupen en l'espai digital, la normativa fixa els mecanismes de protecció de tots els actors del sector, particularment dels menors d'edat –donada la seva implicació com a espectadors i jugadors–, centrant-se en aspectes com la lluita contra el dopatge, en cooperació amb l'Agència Andorrana Antidopatge, i en vetllar per la seguretat i la salut.

Es tracta, per tant, d'un projecte definit al full de ruta des de l'inici de la legislatura. Gallardo ha assegurat que l'executiu i el ministeri que lidera treballen en la incorporació del país a onze sectors en els quals s'han centrat els esforços dels darrers mesos.

Creació de la Comissió Andorrana d'Esports Electrònics

Amb la voluntat de regular tots els elements que inclou la llei, Gallardo ha avançat la creació de la Comissió Andorrana d'Esports Electrònics que tindrà com a objectiu vetllar pel compliment dels principis de la llei, proposar, elaborar i modificar la normativa en vigor o proposar-se de nova per tal de millorar-la i fer créixer el sector, gestionar i administrar els programes i les accions que considerin importants per impulsar la indústria i intervenir en els procediments administratius.

A més, s'encarregarà de vetllar per la seguretat i la salut de les persones vinculades a aquest sector, sobretot pel que fa a la lluita contra el dopatge. "És important que aquesta pràctica estigui associada a hàbits de vida saludable", ha afegit el titular d'Economia. Així mateix, també controlarà i inspeccionarà les activitats i competicions.