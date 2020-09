Banco Santander i Crédit Agricole vendran 180 milions d'euros en bons sobirans

La bona acollida que ha tingut la venda de bons sobirans a l'estranger referma la voluntat del Govern de diversificar l'endeutament públic. L'èxit de l'operació realitzada fa unes setmanes amb un banc no andorrà –el Banco Santander–, i en la qual es va fer una emissió de deute per valor de 20 milions, ha empès l'executiu a repetir l'operació. En aquest cas, ha decidit el refinançament del deute de l’Estat andorrà previst per a la resta del 2020 –180 milions d’euros– amb una emissió de bons sobirans que vendrà, de nou, el Banco Santander juntament amb Crédit Agricole.

Els bons seran a 30 mesos amb un tipus d'interès fix del 0,70%, tot i que hi haurà l’opció d’amortitzar anticipadament anualment (0,85% el primer any i 0,725% el segon).

Tal com ha explicat el ministre de Finances, Eric Jover, "s'ha establert un mecanisme de refinançament a curt termini per col·locar aquests bons a clients institucionals finals". L'operació "permetrà que els bancs andorrans tinguin el suficient múscul per finançar les famílies del país que ho necessitin", i ha afegit que “es guanya en resiliència davant escenaris econòmics adversos i s’evita concentrar el risc de finançament en una única via”.

Informe del Greco

D'altra banda, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, Jover també explicat alguns dels detalls del darrer informe sobre Andorra que va fer el Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa (Greco).

El Greco va concloure que Andorra ha aplicat o tractat de manera satisfactòria tres recomanacions, tres més han estat aplicades parcialment i set no estan aplicades. En aquest sentit, Jover ha recalcat que "no s'han aplicat algunes de les recomanacions perquè ens obligarien a canviar el nostre sistema constitucional".

Entre les fites aconseguides es troba la revisió del sistema de responsabilitat disciplinària dels batlles i dels magistrats; la formació sobre ètica i integritat als batlles, magistrats i fiscals per part del Consell Superior de la Justícia, o el nou sistema de responsabilitat disciplinària dels fiscals.

Sostenibilitat financera

Preguntat sobre la recent aprovació dels objectius de sostenibilitat financera, Jover ha detallat que es tracta "d'un element més" que es duu a terme en la constitució del pressupost 2020-2023. I és que el ministeri de Finances, juntament amb el Tribunal de Comptes, ha hagut de revisar els objectius pressupostaris per adaptar-los a la situació actual. "El que hem fet és acotar les previsions que es tenien inicialment i s'ha fixat l'endeutament i les despeses que es preveuen fer per part del Govern i les institucions comunals en el marc del pressupost".