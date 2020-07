Bona ocupació, encara

La Unió Hotelera d'Andorra (UHA) preveu un 58,02% d'ocupació per aquest cap de setmana amb un 54,23% el divendres 17 i un 61,81% el dissabte 18 de juliol. A través d'un comunicat, expliquen que la mitjana de previsió respecte a la setmana anterior és més alta, fet que mostra que de moment no han notat l'efecte dels nous casos per coronavirus a nivell de reserves. Tot i així, manifesten que si els rebrots van a més, evidentment en patiran l'efecte.

Quant a les parròquies, Encamp és la quina té una previsió d'ocupació més alta superant el 71%, seguida d'Andorra la Vella, la Massana i Ordino amb més d'un 67, 66 i 65% d'ocupació hotelera respectivament. D'altra banda, Sant Julià de Lòria és la parròquia amb un menor nombre de reserves i la previsió per aquest cap de setmana no arriba al 34%. Pel que fa a la resta, Escaldes-Engordany i Canillo es troben molt similars, amb una mitjana al voltant del 49% d'ocupació.