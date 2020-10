Bonificació del 30% de taxes i impostos a Encamp

El comú d’Encamp ampliarà fins a un 30% la bonificació de la taxa d'higiene i l' impost de radicació dels 1.300 comerços i empreses de la parròquia, com a resposta d'urgència davant de les últimes mesures adoptades per part dels països veïns, que restringeixen fortament la mobilitat i per tant l'arribada de visitants i turistes a la parròquia.



La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha anunciat que "al proper consell de comú s'inclourà d'urgència una modificació per ampliar fins a un 30% la bonificació de l'impost i la taxa per intentar preservar el màxim de llocs de treball i traslladar a les empreses i comerços els mecanismes i recursos per aconseguir-ho". La cònsol major d'Encamp ha explicat que "l'objectiu de la mesura és pal·liar els efectes negatius de la reducció de l'activitat econòmica que preveiem que hi haurà en els propers dies". D'altra banda, des del comú també s'està treballant en l'ampliació del reglament de les ajudes socials.



Cal recordar que el comú d'Encamp va aprovar un pla de xoc a principis d'estiu amb diferents mesures de reactivació i d'ajuts a les empreses i comerços de la parròquia, amb l'objectiu principal de preservar llocs de treball i fer front a les conseqüències negatives que es derivessin de l'emergència sanitària i caracteritzat per la necessitat de ser un pla que s'adaptés a les circumstàncies de cada moment davant de la incertesa derivada de l'emergència sanitària.



A més, el consell de comú celebrat el mes de setembre ja va aprovar la bonificació del 20% de la taxa i l'impost, i actualment ja han entrat més de 200 sol·licituds. El període per sol·licitar la bonificació s'havia establert fins al 30 de novembre i també s'ampliarà, fins al 15 de desembre.



El fet que la convocatòria estigui oberta, sumat a la immediatesa de les restriccions de mobilitat anunciades per als propers quinze dies, per França i Espanya, i les mesures concretes de tancaments perimetrals dels municipis a Catalunya, han motivat l'adopció d'aquesta mesura de forma urgent perquè sigui aprovada en el proper consell de comú, simplificant el procediment amb una única sol·licitud i poder obtenir en el termini més breu possible la bonificació del 30%.