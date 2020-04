Botigues de joguines i papereries, el més demanat

Gairebé un miler de treballadors de 596 negocis de sectors com la confecció tèxtil, agricultura i jardineria de la llar, comerç de parament de la llar, electrodomèstics, música, joguines, articles de papereria, premsa, informàtica i serveis immobiliaris han tornat aquest dilluns a l’activitat després de més d’un mes d’aturada.

En algunes botigues, entre les quals les de joguines o papereries, durant el matí s’han registrat les primeres vendes sis setmanes després. Jocs per a la família i pares amb nens que han sortit a buscar alguna joguina per fer més entretingut el confinament. Tinta per impressora, paper o carpetes han estat altres dels articles més sol·licitats.

Alhora que es rebien els primers clients, els establiments recordaven un per un a cada consumidor l’obligatorietat de complir amb les mesures i protocols de seguretat que hauran de seguir-se a partir d’ara, i fins a nova ordre, per atendre la clientela: mampares, guants, gel hidroalcohòlic per les mans, mascaretes.