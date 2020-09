La CASS recorda als autònoms que poden demanar la prestació del juliol fins al 15 d'octubre

La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CAAS) ha recordat aquest dimecres al col·lectiu de treballadors per compte propi que, tal com ha sortit publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) a través d'un decret, s'ha decidit ampliar el període de sol·licitud de la prestació del mes de juliol d'enguany fins al pròxim 15 d'octubre.

Aquesta sol·licitud és específica per a aquelles persones que no van cobrar la prestació per aquest període i que la tenien acordada pel mes de juny i complien amb els requisits previstos per la llei. Per a fer aquest tràmit nomes cal omplir el formulari corresponent ( https://www.cass.ad/sites/default/files/tramits/CASS-0189.pdf) i enviar-lo al correu comptepropi@cass.ad.