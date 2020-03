La Cambra i Andorra Banking recolzen les decisions econòmiques del Govern

Segons ha anunciat la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis en un comunicat, l'entitat considera que les mesures de liquiditat de la llei òmnibus permetran la continuïtat de l’activitat de les empreses en un primer estadi de la crisi. De la mateixa manera Andorran Banking també dona suport a les mesures econòmiques anunciades pel Govern per fer front als efectes econòmics de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball.

Segons la Cambra "la resposta del Govern i dels grups parlamentaris ha estat ràpida i efectiva per provar de minimitzar l'impacte econòmic i generar confiança". Les mesures correctives contemplades injectaran la liquiditat "necessària" per fer front als primers efectes que el coronavirus ha causat a l’activitat econòmica del país. Les mesures responen, en la seva globalitat, a la voluntat d’assegurar la perdurabilitat de l’empresa i la preservació de l’ocupació.

La Cambra considera que s’ha pres les mesures adequades per començar a respondre a les circumstàncies actuals, tot i que està per veure com evoluciona la crisi i l’afectació a futur. Per aquest motiu, la voluntat de l'entitat és "continuar treballant conjuntament amb el Govern, i amb els altres agents econòmics, per tal d'encaminar la recuperació econòmica i la confiança del teixit empresarial del país dia a dia". Si apareixen nous escenaris d’afectació econòmica, la Cambra ha recalcat que estarà al costat de Govern per compartir noves propostes i així, salvaguardar l’equilibri de l’ activitat econòmica del país i evitar, en la mesura del possible, la repercussió en les economies familiars.

Andorran Banking facilita liquiditat a empreses i autònoms

L'associació que aplega els cinc bancs andorrans expressa, també través d'un comunicat, la seva total disposició a facilitar la ràpida execució de les mesures anunciades per a mitigar els efectes de la crisi sobre les empreses i les famílies. Per aquest motiu, els bancs andorrans posen a disposició d'empreses i autònoms 130 milions d'euros amb la finalitat de facilitar la liquiditat necessària per tal de garantir la continuïtat de la seva activitat.

La directora general d'Andorran Banking, Esther Puigcercós, ha comentat que estan d'acord en el fet que cap empresa s'ha de quedar enrere per un tema de liquiditat. "Ajudarem el Govern i a la societat a superar aquesta situació i col·laborarem amb l'objectiu de frenar l'impacte d'aquesta crisi sanitària". En aquest sentit, des de l'associació asseguren que els bancs andorrans estan plenament compromesos en ajudar als seus clients, a proporcionar seguretat i confiança i a impulsar la recuperació econòmica. A més, juntament amb institucions públiques i altres agents econòmics, també participa en grups de treball per preparar mesures i plans d'actuació que ajudin a empreses i particulars a superar els efectes econòmics de l'aturada temporal del país.

D'altra banda, des de l'associació també han volgut enviar un missatge d'agraïment i de suport a tots els treballadors del sector bancari que estan treballant, especialment a les oficines. Finalment, recorden la conveniència d'utilitzar els canals a distància que ofereixen les entitats i acudir presencialment al banc només en casos imprescindibles.