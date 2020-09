La CEA rep l'aval de la SEGIB per reunir prèviament les patronals iberoamericanes

L a secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, valora "molt positivament" la proposta de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) de fer una sessió de treball amb totes les cambres de comerç i d’empreses familiars iberoamericanes, abans de la trobada d’experts que es fa prèviament a la cimera i que tindrà lloc el mes de gener de manera telemàtica.

Així ho ha manifestat durant la trobada que les delegacions de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) i la CEA han tingut aquest dimecres a la seu de la patronal. Grynspan, que prèviament s’ha reunit amb la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, considera que "pot ser positiu que prèvia a la celebració de la cimera es trobin a Andorra les corporacions locals iberoamericanes".

Després d'una aturada temporal a causa de l'emergència sanitària, s'han reprès les reunions de treball per a l’organització dels 'Encuentros Empresariales' en una sessió que ha estat encapçalada per Rebeca Grynspan i el president de la CEA, Gerard Cadena. A la trobada també hi ha pres part coordinador i la directora de la cimera, Jaume Gaytan i Gemma Cano.