La CEA creu que aquesta primera obertura pot ser un "assaig" per a d'altres

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) valora de manera satisfactòria el primer dia d' obertura de sectors com el tèxtil, l'horticultura o la papereria i també la posada en marxa del comerç electrònic. El president de la patronal, Gerard Cadena, ha destacat que "en general" hi ha satisfacció entre aquests sectors per com s'està desenvolupant aquesta primera jornada i creu que pot ser un bon "primer assaig" per a la futura posada en marxa d'altres activitats. En aquest sentit, ha manifestat que caldrà anar veient, també, quin és el comportament dels clients, ja que en aquest primer dia potser hi ha hagut moltes persones que han anat a aquestes botigues ja que feia molts dies que necessitaven aquests productes de "segona necessitat" i considera que amb el pas dels dies això s'anirà "dosificant".



El que sí que consideren des de la CEA és que de cara a futures noves obertures cal que hi hagi una major anticipació perquè els establiments es vagin adaptant a les exigències sanitàries, ja que molts han hagut de fer aquesta adaptació logística en molt poques hores, donat que l'anunci es va fer divendres.



Pel que fa al comerç electrònic, Cadena destaca que molts establiments estan optant per aquesta alternativa de negoci i que molts han posat en marxa pàgines webs per poder donar sortida als productes que tenen a la botiga. "S'estan organitzant bé" i això permet que molts establiments puguin tenir, si més no, alguns ingressos que fins ara no tenien, ha destacat Cadena, recordant que ja hi havia ja alguns establiments que oferien aquest comerç electrònic i que alguns, fins i tot, arribaven fora de les fronteres andorranes.