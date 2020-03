La CEA titlla "d'error" no poder acomiadar treballadors pel coronavirus

La Confederació Empresarial Andorrana ( CEA) considera “un error” no permetre l’acomiadament de treballadors per causa de força major de la crisi del coronavirus. En un comunicat fet públic aquest dijous, la patronal creu que la mesura, establerta dins la llei òmnibus, carrega tota la responsabilitat econòmica a l’empresariat i afegeix que el greuge que els suposa “el pagament dels salaris del mes d’abril no es resol amb la concessió de crèdits tous”. El posicionament de la CEA per afrontar amb garanties les properes setmanes és clar: permetre l’aplicació de la suspensió de contractes laborals per força major previst a l’article 41 de la llei de relacions laborals amb l’objectiu de salvaguardar els llocs de treball.

Malgrat que valoren positivament l’esforç del Govern per frenar l’impacte econòmic que comporta aquesta situació i “comparteixen la majoria de mesures adoptades”, les veuen “insuficients a mig i llarg termini” i creuen que s’han de fer extensives “a tots els sectors i empreses que pateixen una aturada d’activitat o una davallada significativa, amb independència que aquesta activitat hagi estat cessada per decret o no”. Segons la patronal, aquestes mesures poden ser efectives per un escenari d’aturada d’entre dues o tres setmanes, “però no és aquest l’horitzó temporal amb què treballen les autoritats sanitàries, que ja han anunciat que la durada de les restriccions podria ser d’entre un mes i mig i dos mesos”.

El sector empresarial insisteix en què són les empreses i els autònoms i autònomes els que estan suportant en major mesura els costos econòmics de la crisi de la Covid-19 i és per això que sol·licita augmentar la injecció de liquiditat a fons perdut, per tal de garantir la viabilitat de les empreses i el manteniment dels llocs de treball. Conclou assegurant que la CEA “és partidària que aquests fons es destinin únicament a garantir la supervivència d’aquelles empreses afectades per la situació excepcional”.