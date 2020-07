La CEA vol Andorra dins el FMI

Ja fa temps que la CEA demana l’adhesió del país al Fons Monetari Internacional (FMI) i reunions com la que el passat dijous van mantenir amb el ministre de Finances, Eric Jover, ratifiquen la voluntat de la junta. El portaveu del Govern va acudir a la seu de l’entitat per detallar els passos a seguir en la integració del Principat a l’organisme internacional, assegurant que l’adhesió millorarà el ràting de país, i de retruc, reduirà les despeses financeres, el que es traduiria en més disponibilitat pressupostària per destinar a la inversió pública.

Alguns dels avantatges que la patronal té en compte a l’hora de donar suport al procés d’adhesió són l’assistència tècnica en la lluita contra el blanqueig, assessorament especialitzat de primer nivell, homologació internacional i accés al finançament en cas de necessitat.

A banda del FMI, actualment, s’estan negociant operacions de crèdit amb el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB) i amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI), una entitat que permet optar a crèdits d’import elevat lligats a grans infraestructures. Tot apunta que la voluntat del Govern és consolidar i ampliar les opcions per tal d’estar preparats en cas de necessitat.

Es preveu que –si el Consell General així ho decideix- el 17 d’octubre Andorra sigui membre de ple dret, un cop s’aprovi la llei d'acompanyament del conveni amb l'FMI i els estatuts de l’entitat. Fins a 189 països són membres del Fons Monetari Internacional, entre ells San Marino, Luxemburg o Suïssa. Aquest organisme financer internacional treballa en la cooperació monetària, en l'estabilitat financera internacional i exerceix la vigilància econòmica internacional.