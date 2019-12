La CEA vol que els autònoms tinguin més veu a la CASS

La Confederació Empresarial Andorrana ( CEA) demanarà al Govern que els empresaris comptin amb un membre més al consell d’administració de la CASS per tal que els autònoms disposin també de “veu i vot” al si de la parapública. Així s’ha posat en relleu en un esmorzar que la patronal ha ofert als mitjans de comunicació i en què ha aprofitat per marcar les línies de treball que tenen previstes.

D’aquesta manera, des de la CEA destaquen que ara com ara els empresaris compten amb un membre al consell d’administració de la CASS i que la idea és que els autònoms puguin estar també més representats. En aquest sentit, cal destacar que una de les grans apostes de la patronal és la creació de la secció dedicada a les persones que treballen per compte propi i a l’emprenedoria, la CEA Micro, que vol ser “l’altaveu i el trampolí de les micro i petites empreses del país”, manifesten. Actualment més d’un centenar de socis formen part d’aquesta nova divisió que representa el 80% del teixit productiu i que espera créixer exponencialment durant el 2020. Donar veu als autònoms en qüestions com les tramitacions amb el Govern, l’aplicació de noves normatives que afectin els empresaris o la reforma de la CASS en són alguns dels eixos d’actuació, afegeixen des de la CEA.

D’altra banda, la patronal considera que la negociació amb Europa pot ajudar el país a “donar un impuls a la diversificació, a donar estabilitat i seguretat jurídica i a atreure inversió estrangera productiva”. Alerten, però, que per aconseguir-ho, cal que l’acord respecti “certes especificitats i vagi acompanyat d’unes condicions mínimes”. En aquest sentit, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, l’Empresa Familiar Andorrana i la CEA han elaborat un document conjunt que presentaran a principis d’any, en el qual s’especifiquen les prioritats de cada entitat. Per la CEA, entre altres qüestions, és "cabdal" que s’impulsin les infraestructures i es reguli el mercat andorrà per garantir que les empreses i professionals que vinguin de la mà de l’associació amb Europa i de l’obertura econòmica, “generin llocs de treball estables i s’aliniïn amb les prioritats” del país en matèria de sostenibilitat, economia circular i inclusió social.

També han posat en relleu que el mes de novembre de 2020 la CEA liderarà la 13a edició dels ‘ Encuentros Empresariales Iberoamericanos’. La cita, organitzada per la CEA, aplegarà entre 300 i 500 empresaris d’arreu d’Iberoamèrica. A hores d’ara ja s’estan perfilant els diferents panells i temàtiques que es tractaran, a mesura que també es van concretant les fonts de finançament, ja que la voluntat de la CEA és que sigui una activitat autofinançada a través de patrocinis interns i externs. Per la patronal andorrana, aquesta és una "bona oportunitat per donar a conèixer la nova economia nacional i les possibilitats d’invertir al país i d’establir lligams comercials amb l’àrea iberoamericana". Des de la patronal es vol que tota l’activitat econòmica que es generi reverteixi a les empreses del país.

Des de la CEA també han posat en relleu el procés de modernització que estan duent a terme. Així, han impulsat un procés de regeneració interna i de reforma dels estatuts arran la consulta feta entre tots els associats i associacions que en formen part, amb l’objectiu de donar resposta a les demandes específiques de cada sector. Actualment la confederació té vuit comissions en actiu de les quals en destaquen la CEA Micro. Des de la patronal també destaquen que volen ser una incubadora per impulsar la nova economia: Fintech, 'e-sports', 'blockchain' o economia circular en són alguns dels seus arguments d’actuació.

En els darrers mesos la CEA, a més, ha anat creixent, i cada cop són més les empreses que estan representades dins la patronal. Actualment, només del sector de l’hoteleria ja compta amb un miler de treballadors, i es preveu que aquesta xifra creixi a principis d’any amb l’arribada prevista d’Autèntics Hotels d’Andorra. Actualment la CEA agrupa més de 8.200 llocs de treball, el 20% del total. També destaquen que, en tant que patronal "representativa i transversal", assistirà al consell econòmic i social que el Govern vol reunir a principis de l’any vinent.