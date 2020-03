La CEA xifra en un 30% les pèrdues pel coronavirus

El president i el gerent de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena i Iago Andreu, han mantingut aquest dimecres a la tarda una reunió amb representants de diferents sectors en la qual han tractat de les actuacions que cal emprendre davant la crisi del Covid-19. El president de la patronal ha mostrat la “preocupació” que hi ha entre l’empresariat ja que de moment les pèrdues se situen en el 30% arran d’aquesta crisi. Entre els sectors més preocupats, ha afegit, hi ha el comerç, els hotels, els restaurants i les estacions d’esquí. Davant aquesta situació, els empresaris han decidit plantejar un seguit de protocols.

En aquest sentit, Cadena ha destacat que encara estan per detallar les mesures concretes que demanaran a les autoritats però ha avançat que poden anar des de la flexibilització del pagament d’impostos fins a la necessitat que s’estableixin torns a les empreses o s’avancin vacances en cas que l’afectació pel coronavirus vagi en augment al país. En aquest sentit, volen que el Consell econòmic i social, que inclou empresaris, sindicats i el Govern, es pugui reunir en breu per tractar aquestes mesures que s’haurien d’activar si l’afectació del virus va en augment.



També es plantegen demanar accions a la CASS, tot i que no ha concretat quines. De moment, es preveuen reunions sectorials amb la intenció que tots els sectors puguin avaluar la situació i posteriorment es puguin tornar a posar en comú per demanar a l’executiu la presa de decisions. En aquest sentit, Cadena ha destacat que voldrien que la setmana que ve es poguessin presentar aquests plantejaments a l’executiu i que fins i tot algunes mesures ja es poguessin implementar.

Malgrat l’estudi de totes aquestes mesures, Cadena ha volgut incidir en el fet que de moment a Andorra no hi ha una situació de contagi generalitzada com en d’altres països i ha afegit que cal, però, prevenir i anticipar-se a un possible increment de la problemàtica. “Nosaltres estem en una fase inicial i no tenim la mateixa problemàtica que altres països”, ha remarcat.

Cadena ha reiterat que on hi ha més preocupació és entre els representants de restaurants, hotels, comerç, pistes d’esquí i agències de viatges, ja que estan veient com alguns dels turistes de certs països com poden ser Itàlia o Israel no estan arribant. Pel que fa als altres sectors, també ha relatat problemes en l’ abastiment de productes que provenen de la Xina o d’Itàlia, com per exemple marbre. Pel que fa a la resta d'importacions, ha manifestat que no hi ha problemes ni amb els carburants ni amb els productes de primera necessitat.

El president de la CEA ha valorat que “de moment” les mesures que està prenent el Govern són “correctes perquè no es pot anar més lluny”. Ha afegit, però, que cal tenir en compte que la situació pot anar variant dia a dia i, per tant, les mesures també.