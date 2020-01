El CRAJ està "finalitzant" la valoració de la documentació aportada per Jocs SA

El Consell Regulador Andorrà del Joc ( CRAJ) està “finalitzant la valoració per confirmar o no la resolució negativa” que va prendre sobre la concessió de la llicència del Casino a Jocs SA. Així ho ha confirmat el ministre portaveu, Eric Jover, que ha manifestat que tot i que no hi ha un calendari marcat perquè aquesta resolució pugui fer-se pública els “treballs d’anàlisi estan molt avançats”, amb la qual cosa és previsible que en les properes setmanes hi pugui haver ja aquest posicionament del CRAJ.

Cal recordar que per fer aquesta adjudicació de la llicència del casino l’empresa que havia estat adjudicatària, Jocs SA, havia d’aportar tot un seguit de documentació que certifiqués que el projecte definitiu complia amb l’avantprojecte que havia presentat. El CRAJ va emetre una resolució negativa i posteriorment l’executiu va admetre parcialment el recurs presentat per Jocs i es va retrotreure el procés fins al moment en què Jocs podia aportar els documents que cregués oportuns per defensar el seu projecte. Ara el CRAJ està avaluant aquesta informació que Jocs va lliurar fa uns mesos.