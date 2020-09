Els Cachafeiro troben a Sant Julià l’alternativa al Punt de Trobada

Ni ràfting, ni tirolina... Sant Julià té tots els números per passar a ser coneguda com la parròquia dels centres comercials. La família Cachafeiro té previst edificar un centre comercial a l’espai que antigament ocupaven les botigues Josa, a l’avinguda Rocafort, segons expliquen fonts properes al cas al diari ‘Poble Andorrà’. La família d’empresaris ha fet un contracte de lloguer a llarg termini amb els propietaris del terreny per edificar un edifici que disposarà de quatre plantes.



Segons les mateixes fonts, n’hi haurà dues de soterrades que es faran servir com a aparcament i dues per sobre del nivell del terra on aniran els grans magatzems. Segons les fonts citades pel rotatiu, el projecte ja s’ha començat a tirar endavant amb l’inici de les obres i està previst que suposi un canvi important per als ciutadans de Sant Julià, ja que disposaran en ple centre de la parròquia d’uns grans magatzems. Alhora també serviria de reclam perquè els turistes que abandonin el país s’aturin al poble.



El projecte està vinculat a Toni Cachafeiro, l’empresari de l’Híper Andorra, i no a Jordi Cachafeiro (Punt de Trobada). En principi, es tracta d’una expansió del negoci i per tant l’Híper continuarà com a negoci a Andorra la Vella. No hi ha prevista encara data d’obertura.