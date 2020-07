Els Cachaferio contraataquen

Un informe filtrat per una de les companyies de la família Cachafeiro que gestiona actualment el Punt de Tronada,CORI SAU, estableix un període de liquidació del centre comercial d’entre 12 i 17 mesos. En cas contrari, diu el document, la societat aniria a fallida perquè no podria pagar ni empleats i proveïdors.



El títol del document és “dictamen pericial referent a la realització d’un estudi econòmic i financer sobre el pla de desallotjament viable del Centre Comercial Punt de Trobada arrel de la providència de 8 de juny de 2020 de la Batllia d’Andorra en relació al contracte d’arrendament de la finca coneguda per ‘La Prada de la Borda del Cosp’. L’elabora una empresa amb seu a Madrid, Barcelona i Girona, el Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, amb una pericial signada per l’economista Antoni Clapés. I indica que el Punt de Trobada necessita anar venent els aproximadament vint milions d’euros en estocs de mercaderies per anar generant els diners que li permetin pagar nòmines i factures.



El document amplia, doncs, el termini sol·licitat inicialment per la família Cachafeiro per buidar el centre comercial, dels 12 mesos per vendre els estocs i dos més per desmuntar el mobiliari, ara, a partir de l’informe, en demana 17 més dos. És a dir, que per fer efectiu el desnonament caldria, segons el document, un any i mig.



L’informe pericial estableix que sense una liquidació ordenada la fallida està assegurada si s’ha de desnonar en sis mesos. Amb aquest escenari s’estableix que el Punt de Trobada no podrà pagar els empleats ni els proveïdors. Amb l’escenari d’un any la societat arribaria gairebé també a la fallida, però havent pogut pagar gairebé tots els compromisos. Per tant estableix el període de disset mesos perquè el negoci es pugui liquidar sense arribar a fer fallida.



El document es difon dos dies després de conèixer que la família Mallol, propietària dels terrenys, addueix que la part comercial -tant de venda d’estocs com de pagament a personal i proveïdors- del negoci no té res a veure amb el desnonament i per tant consideren que el període d’execució de la sentència ha de ser només dels dos mesos que fan falta per treure la part mobiliària de l’edifici.



I entremig de la batalla legal entre les dues famílies, l’arrendadora i l’arrendatària, d’una banda la plantilla de treballadors i treballadores del Punt de Trobada, que ahir van expressar el seu sentiment “d’indignació, d’enuig i de preocupació” per la incertesa que els està provocant aquesta situació, i de l’altra banda la batlle, que –com no pot ser d’una altra manera- serà qui haurà de resoldre aquest conflicte.