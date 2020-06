La família Cachafeiro procura un relleu endreçat al Punt de Trobada

Després d'un llarg litigi que dura quatre anys, amb tribunals pel mig, la família Cachafeiro, que fins a l'actualitat gestiona el Punt de Trobada, vol que el relleu als grans magatzems fronterers sigui el més ordenat possible. Això significa posar-se d'acord amb la família Mallol, propietària dels terrenys on hi ha ubicat el centre comercial, i els qui esdevindran nous gestors, els propietaris de Pyrénées. L'entesa inclou una via de sortia als estocs que resten als grans magatzems, els pagaments als proveïdors i les condicions laborals de la plantilla, formada actualment per més de 400 persones.

Els Cachafeiro, segons explica l’advocat Xavier Jordana, ja van entregar dimarts a Batllia la proposta per al procés de desnonament. El document ha d'arribar aquest divendres al representant legal dels Mallol. La intenció dels encara llogaters no és cap altra que la de mirar de tenir una sortida pactada amb Mallol i Pyrénées perquè el paper de la Batllia en aquest tram final del procés es redueixi a donar-hi el vistiplau. Es preveu que aquest nou tram de les negociacions, en base a la proposta de la família Cachafeiro, s'enceti la setmana vinent.