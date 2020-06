Cadena insisteix davant Felip VI en la necessitat d'obrir la frontera amb Espanya

El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha defensat la reobertura de la frontera hispanoandorrana assegurant que és necessària per a “la recuperació progressiva de la normalitat", que considera "clau per mantenir l’equilibri secular d’Andorra i per continuar enfortint els vincles amb Espanya i Iberoamèrica”. Així s’ha expressat davant el rei d’Espanya, Felip VI, i la ministra de Comerç, Indústria i Turisme espanyola, Reyes Maroto, durant la trobada que Candena, en qualitat de president del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), ha mantingut amb el monarca. En la trobada, que portava el títol 'Más Iberoamérica, nuestra empresa común', també ha estat present la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, i els presidents de les organitzacions empresarials dels països iberoamericans.

El president de la patronal ha explicat l’impacte que la pandèmia ha tingut sobre la realitat econòmica i social del Principat i ha insistit en la necessitat de reobrir el pas fronterer i permetre l’entrada de turistes espanyols, en un moment en què els ciutadans francesos ja poden tornar a visitar Andorra amb normalitat.

Andorra, país 'Covid-ready'

Cadena ha presentat Andorra -propera amfitriona de la Trobada Empresarial Iberoamericana- com un país ' Covid-ready', és a dir, un destí preparat davant l’eventualitat d’un nou brot de Covid-19. “A la seguretat ciutadana, l’estabilitat política i la neutralitat afegirem ara un altre element important: som un país saludable, preparat per fer front al repte que suposa tenir un bon sistema de salut pública en un món globalitzat. I això és un actiu econòmic d’un valor incalculable”, ha declarat.

En la línia de la resta d’intervencions de la trobada, Cadena ha volgut destacar el paper de l’empresariat a l’hora d’aportar solucions a la crisi de la Covid-19. “De mitjans de març a principis de maig, totes les empreses andorranes van pagar els salaris de forma íntegra, sense haver facturat pràcticament res”, ha explicat el president de la CEA, que ha posat l’exemple de l’empresariat andorrà com un model de corresponsabilitat. Finalment, ha fet una crida a reforçar l’arquitectura multilateral, la recerca de solucions globals i la innovació oberta.