Caiguda del 35% de visitants en el primer quatrimestre de l'any

En els primers quatre mesos de l'any el volum de visitants ha caigut un 35% respecte del mateix període de l'any passat. Així ho ha detallat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, durant la sessió de control que s'ha celebrat aquest dijous al Consell General i en què el Govern ha hagut de respondre un total de tretze preguntes de l'oposició. Així, Gallardo ha destacat, a preguntes de la consellera de Terceravia+Unió Laurediana+Independents Carine Montaner que la caiguda de visitants és, per al mes d'abril, òbviament del 100% arran del tancament de fronteres i ha recordat que al març la davallada es va situar en un 57%. Per tant, la crisi sanitària ha vingut a "estroncar" la tendència positiva que s'havia donat en els primers mesos de l'any, ha lamentat Gallardo, que ha emfasitzat el fet que "no hi ha precedents" en un tancament de les fronteres durant 75 dies i que ha comportat una pèrdua del valor afegit del 5,8%.

El ministre també s'ha referit a l'aturada de l'activitat comercial i ha remarcat que "durant 60 dies el 55% del PIB ha estat en latència", ja que les activitats essencials, que han estat les que han obert, suposen el 45% del PIB. Pel que fa als càlculs sobre l'impacte final en el PIB, ha recordat que organismes internacionals incideixen en el fet que en les economies que viuen del turisme pot ser més important que per a d'altres i en aquest sentit, creu que podria estar per sobre del 9% que es calcula per a Espanya que un percentatge inferior que es dona per a d'altres països.



El ministre també ha defensat, a preguntes del president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, l'ajuda que s'ha donat als autònoms i ha remarcat que 13 milions dels crèdits tous han estat, precisament, destinats a aquests treballadors. En aquest sentit, López ha tornat a incidir en el fet que es doni una incompatibilitat que impedeix que els treballadors per compte propi es puguin beneficiar de la prestació per l'aturada de l'activitat amb la reducció o la suspensió de la cotització a la CASS. Gallardo li ha recordat que ja es treballa per poder corregir aquest aspecte i que o bé s'impulsarà una modificació legislativa o bé es farà un reglament que ho especifiqui però, en tot cas, ha anunciat que abans de finals de mes estarà solventat.



López ha lamentat que des de l'executiu no es vulgui optar per solucionar aquest aspecte a través de la proposició de llei que van presentar i el cap de Govern, Xavier Espot, li ha recordat que en aquest cas hi ha uns terminis que cal complir i que l'executiu ja ha encarregat al gabinet jurídic que avaluï si es farà un reglament o una iniciativa legislativa que serà "més ràpid" que la tramitació de la proposició de llei. També s'estudiarà, ha avançat Espot, la possible disfunció que hi ha en el fet que si un membre de la parella és autònom no es puguin beneficiar de l'ajuda per fill a càrrec.



Aquesta és una de les respostes que ha donat el cap de Govern a les preguntes formulades sobre les guardes d'infants que ha formulat el conseller del PS Carles Sánchez i a les quals la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha respost dient que de moment hi ha capacitat de recursos humans i d'espais per a una major demanda d'aquest servei i ha puntualitzat que on més infants hi ha és a Sant Julià de Lòria, concretament 28.

Ajust públics

D'altra banda, els crèdits tous que el Govern ha avalat i que s'han concedit a empreses i autònoms i la seva publicitat també ha tornat a estar damunt la taula arran d'una pregunta del PS en què ha tornat a lamentar que els ajuts no siguin públics. El ministre de Finances, Eric Jover, ha incidit en el fet que es farà una memòria sobre els crèdits concedits i que es farà arribar al Tribunal de Comptes. Jover ha reiterat que l'esforç que ha fet el Govern "és molt major al que han fet els països de l'entorn" i ha recordat que els 125 milions que s'han concedit en una primera fase representen el 4,9% del PIB del país.