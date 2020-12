La Caldea de Canillo que mai va ser

El cònsol major de Canillo, Francesc Camp, ha revelat al programa d'economia 'A l'alça' que quan era jove va fer un curiós encàrrec pel comú de la parròquia. Durant l'entrevista va explicar que la seva primera feina va ser en una consultora de Barcelona, on, precisament, li va tocar fer un estudi de viabilitat: ni més ni menys, per saber si una petita Caldea era possible a la vall d'Incles.

"Finalment el projecte no va prosperar", assegura el cònsol, però va assegurar que l'estudi determinava que hi ha aigua calenta "molt soterrada, tot i que sense saber si aquella aigua conté propietats medicinals".

'El test' del programa posa a prova personalitats del món econòmic i empresarial del país. Camp també va declarar que, si pogués demanar un desig que es complís de manera immediata, seria tenir l'acord d'associació amb la Unió Europea. "Crec que l'hauríem de tenir ja, però encara trigarem uns quants anys", lamenta.