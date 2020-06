Caldea tanca el 2019 amb un 5% més d'ingressos que l'any anterior

Caldea ha superat el 2019, per tercer any consecutiu, la barrera dels 400.000 clients anuals i un cop més "no només ha anat millorant el tiquet mig de les entrades de l’spa sinó que ha aconseguit complementar el negoci termal, eminentment orientat a turistes, amb el del club esportiu per a residents del país". Aquests factors han estat claus per elevar els ingressos de la companyia a 16,5 milions d’euros l’any passat, un 5% més que en l’exercici anterior. El resultat net positiu va ser de 650.000 euros, amb un flux de caixa de 3,8 milions d’euros. Aquests són els números que es van tancar durant l’assemblea general d’accionistes celebrada aquest dilluns, on la presidenta de la companyia i cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, i el director general de Caldea, Miguel Pedregal, van fer balanç dels resultats del darrer trienni i dels principals projectes d’innovació i van presentar les previsions per al 2020.

Tal com informen des del termolúdic a través d'un comunicat, la crisi sanitària de la Covid-19 ha forçat la companyia a "reajustar l’estratègia" per a aquest any. El pla per afrontar la crisi passa "per una important contenció de la despesa i per la paralització de les inversions" i té com a objectiu superar l’any sense que l’empresa entri en pèrdues, marcant el resultat zero. Aquest nou pressupost ha implicat la redefinició de la tàctica de màrqueting i comercial que ara té l’objectiu d’impulsar la demanda tot generant confiança en la visita a l’spa i "creant il·lusió amb l’estrena de la nova llacuna panoràmica".

En l'assemblea es va exposar, també, que durant l’exercici 2019, han treballat en la construcció de la nova llacuna panoràmica amb el terra transparent. Aquesta instal·lació, que sobrevola el riu Valira a vuit metres d’alçada, acaba de ser finalitzada i obrirà les seves portes el proper 4 de juliol "amb l’objectiu d’esdevenir el principal atractiu per seduir noves visites". En paral·lel, la companyia ha accelerat els processos de digitalització de la venda i prestació de serveis i ha centrat tots els esforços en fer créixer la venda directa a través del seu web propi, que ara representa el 30% de l’ingrés de la companyia.