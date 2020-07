La Cambra de Comerç demana al Govern que elabori la reglamentació d’aviació civil

Una de les claus per millorar la competitivitat del país és una forta aposta pel desenvolupament de les infraestructures i les vies de connexió amb l’estranger. En aquest sentit, la directora de la Cambra de Comerç, Pilar Escaler, ha assegurat en una entrevista a l’ANA Economia que des de l’entitat han demanat al Govern “que elabori una reglamentació d’aviació civil per atraure sectors vinculats” i ha recordat que “ara mateix el país disposa d’una llei d’aviació civil però no té encara el reglament establert”.

En relació amb la millora de les connexions viàries amb l’estranger, la Cambra considera que “s’han d’estudiar totes les possibilitats de desenvolupament de vies alternatives”, inclosa la ferroviària. Ha admès que estan en contacte amb un clúster europeu especialitzat en el sector per analitzar la viabilitat d’una línia que connecti el Principat amb França i Espanya, però Escaler és conscient que “a nivell d’inversions, el tren és encara més complex que l’aeroport, ja que els països veïns hi estan implicats i també s’hauria de parlar amb possibles empreses privades que hi estiguessin interessades; és un projecte a llarg termini”, ha conclòs.

Sobre la necessitat de diversificar l’economia del país, ha detallat que dissenyen conjuntament amb Actua i l’executiu plans per atraure sectors vinculats a la sanitat i l’esport, “que haurien de complementar el turisme, el comerç i l’àmbit financer, que són els pilars de la nostra economia”. Entre els estudis que s’estan fent, hi ha el de la zona franca, l’agilització dels tràmits duaners i el comerç en línia.