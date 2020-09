La Cambra aposta pel tren i l'aeroport dins d'Andorra malgrat la pandèmia

Malgrat que la Cambra de Comerç valora com a molt positiva la gestió que el Govern ha fet de la pandèmia, posen de manifest la importància de garantir la competitivitat de les empreses a mitjà i llarg termini. Ho ha assegurat aquest dimarts el seu president, Miquel Armengol, durant la presentació de l'informe econòmic 2019, que avalua l'estat del teixit empresarial i fixa els reptes de futur. En aquest sentit, Armengol ha admès que, "si bé fer un pla al 2023 està molt bé, hem de incidir a mig i llarg termini; hem de modernitzar el país, ja que venim de molts anys que no s'ha fet res i hem anat tirant per inèrcia, i ara que ho necessitem, costa molt de moure".

La Cambra considera que el Principat ha de marcar-se cinc reptes de futur prioritaris. El primer, es basa en la millora del marc estructural, i com a exemples ha posat la reactivació del projecte Marca Andorra, la revisió de la Llei d’inversió estrangera o la digitalització dels serveis públics i la simplificació administrativa; el segon repte passa per rellançar les inversions públiques que hi havia previstes abans de la pandèmia. En relació amb això, Armengol ha insistit en la importància de desenvolupar una xarxa ferroviària, i ha assegurat que "tant per la banda espanyola com francesa hi estan interessats; hi ha inversors estrangers que ho estan estudiant així que s'hauria de veure si caldria que el Govern hi posés diners". A més, ha recalcat que el mateix copríncep francès, Emmanuel Macron, "va assegurar en el seu dia que ens ajudarien en tot el possible, no a nivell econòmic, però sí que donaven tot el suport".

Pel que fa al tercer repte, Armengol ha explicat que des de la Cambra s'aposta per reorientar el sector turístic i comercial per adaptar-se a les noves necessitats dels consumidors; cal facilitar els procediments administratius de creació d’empresa i d’immigració per propiciar l’arribada de talent internacional i, per últim, mantenir una fiscalitat competitiva.

Caiguda del PIB

Tot plegat, per afrontar una forta caiguda del PIB a conseqüència de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19. S’estima entre l’ 11,1% i el 14,8%, en funció de quin sigui el comportament de la pandèmia en el que resta d’any.

Durant la presentació de l'informe, Armengol ha confirmat que l’any passat, l’economia andorrana va mantenir una tendència alcista –al contrari que la majoria d'economies europees–, amb un creixement del PIB de l’1,8%. La Covid-19, però, va aturar aquest moviment positiu i va congelar l'activitat capgirant les previsions més optimistes.