La Cambra demana l'obertura dels comerços i la restauració pel 18 de maig

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) demana al Govern contemplar l' obertura de més sectors pel proper 18 de maig, concretament els comerços i les empreses del sector de la restauració. A través d'un comunicat, la institució explica que aquesta petició està sent una demanda recurrent i de manifesta necessitat de les empreses usuàries de la CCIS, preocupades per la supervivència dels seus negocis i conseqüentment, per planificar el reinici de l'activitat econòmica després del confinament.

Segons manifesta la cambra, la incorporació de més sectors en aquesta tercera fase que s'inicia el proper dilluns contribuiria a fomentar inicialment el consum intern i ajudaria a fer front a la crisi econòmica i social que se'n deriva a conseqüència de la crisi sanitària. En aquesta línia, el president de la CCIS, Miquel Armengol, ha indicat que una tercera fase unificada beneficiaria la reactivació econòmica. "Considerem que la ciutadania ha respost amb seny i molta responsabilitat a les mesures de prevenció i que continuarà fent-ho un cop s'activin la resta de sectors", ha declarat Armengol, qui ha afegit que cal corresponsabilitat i actuar segons els protocols determinats per les autoritats sanitàries i, fins i tot, "aplicar sancions si no es compleixen".

Per tant, a banda de reactivar aquests sectors el més ràpid possible, des de la cambra també es posicionen a favor de poder donar un servei comercial als visitants de França o Espanya que ja es troben en una fase verda i activar altres serveis més vinculats al turisme en general. En aquest sentit, des de la CCIS comparteixen el fet que s'ha de preservar la salut pública dels ciutadans però consideren indispensable que s'actuï en paral·lel per a l'obertura de les activitats perquè el teixit empresarial del país pugui fer front a la reducció d'ingressos en què s'ha vist afectat. En la demanda, conclouen manifestant que en el context actual és tan necessària la prudència en la gestió sanitària com l'estímul dels motors de l' economia i el benestar social.