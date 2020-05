La Cambra creu que els hotels han d'evitar una guerra de preus quan obrin

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) recomana que de cara a l'obertura del sector turístic els hotels "no abaixin preus per ser l'establiment que més clients té" i que es faci una reflexió tenint en compte, d'una banda, la imatge que es vol oferir del país fora de les fronteres com a destinació segura i, de l'altra, que hi haurà uns costos derivats de la implantació de les mesures sanitàries que s'han de poder suportar. "Si som una destinació 'low-cost' el grau de seguretat desapareixerà", destaca el vicepresident de serveis turístics de la CCIS, Jordi Daban.

Des de la Cambra mantenen que ha "costat molt" arribar a una política de preus raonable i que el que cal és continuar "lluitant" per mantenir el model actual. Creuen que Andorra pot fer valdre molt bé la gestió sanitària que s'ha fet però que per això cal ser "molt seriosos" en l'aplicació dels protocols que marqui el Govern de cara als clients, que han d'entendre, també, que els preus o bé es mantinguin iguals que l'any passat o bé s'incrementin lleugerament per poder cobrir els costos de les mesures de seguretat, assegura Daban. "S'ha de fer una reflexió i els hotels han de tenir clar que han d'obrir en condicions", subratlla el vicepresident a la CCIS.

Creuen que Andorra "serà una destinació on vindrà gent" i, per tant, des de la Cambra fan una crida a la calma al sector, a "no posar-se nerviosos" i voler omplir els establiments 'rebentant' preus. I és que incideixen en el fet que cal també treballar en el posicionament com a país i, especialment, de cara a l'hivern. Daban recorda que destinacions que poden ser considerades competidores, com per exemple les del Pirineu aragonès, han apujat preus i que cal que els hotelers siguin conscients que han d'oferir les màximes garanties de seguretat als clients i amb uns preus raonables. Per tant, creuen que si "com a mínim" es mantenen les tarifes anteriors a la crisi això ja serà una bona política i fins i tot es podria fer un petit increment que creuen que el client entendria per la presa de les mesures de seguretat. En aquest sentit, Daban posa com a exemple un establiment que l'any passat vengués les habitacions a 100 euros la nit, si aquest any manté el mateix preu o fins i tot l'apuja a 110 creu que podrà captar igualment clients i, a més, reforçarà el missatge que s'està oferint "qualitat i seguretat", ja que si es baixessin molt també podria fer sospitar aquests visitants que el que s'ofereix no és de qualitat.

Daban manifesta que veu de bon ull els protocols que el Govern està posant sobre la taula i creu que l'executiu també haurà de ser " estricte" per vetllar que aquestes mesures es compleixin. "Si no som estrictes no ens serveix de res", conclou el representant de la Cambra.