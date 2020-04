La Cambra ofereix assessorament empresarial telefònic

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra ha continuat donant serveis d' assessorament empresarial i formació als seus usuaris durant el confinament. Així, la setmana del 23 de març es va habilitar un servei telefònic d'assessorament empresarial per donar resposta a tots els dubtes relacionats amb la Llei de mesures excepcionals per la situació d'emergència sanitària. A través d'un comunicat, la Cambra ha indicat que va decidir oferir un acompanyament professionalitzat de forma complementària a les fonts oficials per ajudar a orientar les empreses.

A més, l'entitat va decidir estructurar aquest servei davant els dubtes i la inquietud que les empreses presentaven a la Cambra abans del funcionament del servei. Pilar Escaler, directora de la Cambra, assegura que han articulat aquesta línia telefònica per "dedicar el temps necessari a les persones que truquen amb l'objectiu d'ajudar-les a entendre les mesures i a fer d'intermediaris". Aquest servei, que es troba operatiu de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, continuarà en funcionament per ampliar la informació relativa a la llei òmnibus 2.

D'altra banda, l'entitat ha passat a fer en línia les seves formacions. Per tant, durant aquest temps de confinament s'han fet un total de set 'webinars' que han acollit 1.937 usuaris. En aquest sentit, la Cambra ha volgut destacar l'assistència virtual de 770 persones que va tenir el darrer seminari sobre el projecte de llei i el segon paquet de mesures excepcionals, a càrrec de l'empresa Crowe Alfa Captial.

La intenció de la Cambra és mantenir aquesta formació en línia amb dues sessions a la setmana, una dimarts i una dijous, mentre duri el confinament. La propera sessió programada és pel dimarts 21 a les 11 hores sobre 'Comunicació corporativa en temps de crisi', que anirà a càrrec de Josep M. Brugués. La següent serà ja pel dijous 23 a les 16 hores sobre 'Innovació 360º, ara més que mai' i estarà impartida per Elisa Fité i Sílvia Cunill.