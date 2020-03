La Cambra demana subvencions per fer front a la cotització de la part empresarial de la CASS

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, la Confederació Empresarial Andorrana ( CEA) i l'Empresa Familiar Andorrana ( EFA) han mantingut aquest dilluns una reunió amb membres del Govern, entre els quals el cap de Govern, Xavier Espot, i el titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, en la qual han abordat les mesures que el Govern té sobre la taula per incloure-les a la llei òmnibus amb accions urgents davant la crisi del coronavirus. Tant des de la CEA com des de la Cambra han manifestat el seu suport a les propostes de l'executiu i han mostrat la preocupació davant les conseqüències que aquesta situació pot comportar. Des de la Cambra han detallat algunes de les mesures que han demanat a l'executiu i entre les quals l’atorgament de subvencions pel pagament del 100% de la part empresarial de la cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) dels seus treballadors, per a les empreses afectades i també que els titulars de comerços i treballadors que exerceixin una activitat per compte propi puguin demanar una subvenció del 100% de la seva cotització a la CASS.

Des de la Cambra també es demana que s'estudiï la possibilitat de rebre ajudes econòmiques del Govern per garantir el pagament del 100% dels salaris, sempre i quan es pugui demostrar que el compte d’explotació no disposa de liquiditat per a fer front a les nòmines. També han posat sobre la taula que s'avaluï la viabilitat de moratòries i d’ ajornaments del pagament d’impostos, a sis mesos i sense interès, per a les empreses i treballadors per compte propi afectats. A l’igual que estudiar l’ajornament de l’IGI de les empreses afectades. I pel que fa als crèdits tous anunciats per l'executiu, volen que sigui a tipus d'interès zero. Pel que fa als pagaments de lloguers i d’hipoteques dels locals comercials i/o d’altres espais destinats a l’activitat comercial, exposen que seria "convenient" emprendre accions que contemplessin una flexibilitat de pagaments almenys durant el període de vigència de les mesures excepcionals.

També volen que s’autoritzi l’obertura dels quioscos o comerços de venda de periòdics i revistes, per considerar-se de primera necessitat.

A més, demanen que els estocs de què disposen molts dels establiments puguin ser retornats als majoristes i que garantint la seva seguretat puguin ser tornats a vendre.

L'impacte que l'aturada de l'activitat econòmica està produint en el sector hoteler preocupa els empresaris i tant des de la Cambra com el president de la CEA, Gerard Cadena, així ho expressen. En aquest sentit, Cadena ha fet èmfasi que cal trobar el màxim equilibri entre els interessos dels empresaris i dels treballadors. És el que també demana la Cambra, que vol mesures "preventives" tenint en compte que el tancament d’establiments vinculats amb els sectors de la restauració i l’hoteler pot arribar a provocar un risc social per tots aquells treballadors temporers que es puguin quedar sense allotjament.

Cadena alerta que si bé la setmana passada van assenyalar que les pèrdues estaven al voltant del 30% ara aquest percentatge ja s'ha superat amb escreix i que hi ha sectors en què ja és del "cent per cent". Des de la CEA manifesten que veuen de bon ull les propostes de l'executiu però també remarquen que caldrà veure si són "suficients" en funció del temps que hagin d'estar actives i també afegeixen que hauran de ser flexibles.

El president de la CEA destaca que els empresaris estan vivint "dos escenaris" el d'aquells que estan podent obrir i estan aplicant els protocols que imposen des de l'executiu i el d'aquells que no poden obrir però veuen com les despeses "arriben igualment".