Campanya perquè s’ampliï a més productes el comerç electrònic amb lliurament a domicili

Nombroses publicacions i comentaris a les xarxes demanen a Govern que autoritzi el comerç electrònic al país. Amb el lema “Ens movem per tu, #quedatacasa”, s’ha fet gran una campanya que reclama als ciutadans que no es moguin de casa seva però alhora puguin fer la vida més normal possible. I això passa, en molts casos, perquè tinguin accés a productes de segona necessitat que en aquest període de confinament s’han convertir en mercaderies imprescindibles.

Entre els comentaris i preguntes més freqüents hi ha els que fan referència a la possibilitat de poder comprar en plataformes de comerç electrònic que fins abans del decret de limitació d’activitats comercials operaven al país. Principalment es tracta de demanda de material de papereria, impressores, cartutxos, ordinadors, petits electrodomèstics com assecadors de cabell o aspiradors, material per fer esport a casa, articles d’oci per als més petits com joguines o vídeo-jocs, i roba interior i per la llar.

Aprofitar el repartiment dels supermercats

Diversos empresaris consultats per l’ ARA Andorra han manifestat que veuen amb bons ulls aquesta opció. “No té massa sentit que es pugui comprar alimentació a través d’ Internet i que t’ho portin a casa però en canvi no et puguis comprar un parell de pijames pel teu fill”, explica un comerciant del sector tèxtil. Afegeix que “es podrien aprofitar els serveis de lliurament a domicili que fan els supermercats per entregar totes les mercaderies que es venguessin online, de manera que no s’incrementaria el trànsit ni de vehicles ni de persones”.

Els mateixos comerciants recorden que obrir la venda online a més productes que “ajudarien a moltes famílies a tenir un confinament més confortable” és una opció on tothom hi guanya. “Els comerços que ara facturem zero tindríem alguns ingressos mentre que els ciutadans tindrien accés a productes que necessiten però que amb les restriccions ara mateix no poden o no saben com trobar”.