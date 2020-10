Canillo registra un augment del 15% en la creació neta de negocis tot i la pandèmia

El comú de Canillo ha registrat un augment del 15% en la creació neta de negocis a la parròquia respecte a l’any passat malgrat la crisi sanitària de la Covid-19, informa aquest dimarts en un comunicat. Fins al mes de setembre, s’han donat d’alta 79 comerços i de baixa 32; per tant, un total de 47 negocis han estat de creació neta. Els mesos amb més obertura de negocis a Canillo han estat gener, març i juliol amb onze respectivament.

La parròquia de Canillo compta actualment amb un total de 768 negocis, un 3,5% més que el 2019. Per sectors d’activitat, cal destacar l’àmbit dels serveis en línia i dels serveis personals. En l’anàlisi de les dades dels últims cinc anys, la tendència ha estat de creixement. De fet, l’augment d’altes és d’un 45,2% des del 2015.

El 13% dels comerços que es donen d’alta provenen d’altres parròquies que es traslladen a Canillo. La resta, són empreses de nova creació que opten per Canillo per iniciar la seva activitat.

Aquests negocis instal·len la seva activitat empresarial majoritàriament en habitatges urbans disponibles. Dels nou pobles que conformen la parròquia, les ubicacions on hi ha més concentració de negocis són Canillo amb 233, seguit d’El Tarter amb 195 i Soldeu amb 130.

Els indicadors de l’administració comunal assenyalen que l’evolució és positiva pel que fa a establir-se a la parròquia per exercir l’activitat empresarial. El comú de Canillo ofereix bonificacions en l’impost de radicació per tal d’impulsar la creació de noves empreses a la parròquia. Així, estableix una bonificació del 50% de la quota tributària dels dos primers anys pels negocis que iniciïn la seva activitat durant el 2020, i els joves emprenedors d’entre 18 i 35 anys gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota tributària els dos primers anys de la seva activitat.

El comú de Canillo ha establert una sèrie d’ajuts destinats tant a particulars com a les empreses afectades per la situació d’emergència sanitària de la Covid-19. Aquest suport per part de la corporació local, en el cas de les empreses, consisteix en l’exempció de l’equivalent al 100% de l’impost de radicació i les taxes d’higiene i enllumenat de l’any 2020.