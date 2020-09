Canillo tanca el primer semestre amb 2,5 milions d'euros de superàvit

El comú de Canillo ha celebrat aquest diumenge el tradicional Consell Sabut “per arrendar els hostals”. L’administració comunal, entre d’altres temes, ha informat en un comunicat sobre la liquidació del pressupost del primer semestre d’aquest any amb xifres positives, en concret, 2,5 milions d’euros de superàvit.

Del 13 de març al 2 de juny, l’activitat del comú de Canillo va ser aturada a causa de la situació d’emergència sanitària, i en conseqüència, tant el ritme de liquidació dels ingressos com de les despeses a meitat de l’any va ser inferior al que hagués estat en un any normal. No obstant això, malgrat aquest interval, la corporació que encapçala el cònsol major, Francesc Camp, va ingressar prop de 6 milions d’euros, un 39% del previst en el pressupost i va realitzar una despesa de 3,4 milions d’euros, un 22% del fixat en el pressupost.

Quant el detall de les partides pressupostàries, cal destacar que l’aturada de l’activitat va afectar principalment a les despeses d’inversió. A data 30 de juny només s’havia liquidat un 3% del pressupost anual d’inversió, tot i que ja s’havien autoritzat un 36% d’aquestes despeses (1,9 milions d’€) que s’estan liquidant desde l’estiu.

De cara els darrers quatre mesos de l’any, el comú preveu adjudicar una gran part del seu pressupost d’inversió amb l’objectiu d’iniciar o implementar els projectes previstos en el programa electoral. A més, en el context i conjuntura actual, la voluntat de la corporació canillenca és oferir feina a les empreses del país.

Passarel·la tibetana

D'altra banda, el comú de Canillo ha tancat aquesta setmana l’acord per l’adquisició d’un terreny de 4.956 metres conegut com a Prat del Grau. El preu establert de la compravenda d’aquest espai és de 110.000 euros. La voluntat i oportunitat d’aquesta transacció per part del comú rau en la necessitat de disposar del terreny que sobrevola la futura passarel·la tibetana que l’administració local projecta construir a l’inici de la vall del Riu.