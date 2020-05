Cap ERTO i pròrroga dels contractes temporals

El consell d’administració del Grup Pyrénées ha decidit que l’empresa no durà a terme cap expedient de regulació temporal d’ocupació, els anomenats ERTO, de manera que tots els empleats continuaran desenvolupant les tasques que els siguin encarregades en cada departament. Aquesta organització s’ha proposat “protegir, tant com sigui possible, el nivell d’ingressos dels seus treballadors”, ha indicat un portaveu del grup empresarial a l’ANA Economia.

En aquest sentit, ha subratllat que “a l’inici de l’emergència sanitària es va decidir prorrogar fins al maig els contractes temporals de diversos empleats, de manera que se’ls manté la relació contractual malgrat la crisi”.

En l’actualitat la plantilla de Pyrénées està conformada per uns 1.200 professionals. El grup s’ha proposat acabar l’any amb les màximes garanties per als seus empleats –tenint en compte que en algun cas s’acabarà la relació contractual per jubilacions o venciment de contractes determinats-, conscient que “al 2020 es registrarà un fort impacte en el compte d’explotació” tot i que amb el convenciment d’assentar unes “bases de creixement sòlid de cara al 2021”.