Carrefour, un baló d’oxigen per a l’economia andorrana

La confirmació de l’arribada del grup Carrefour a Andorra ha posat fi a mesos d’incertesa i especulacions. Si bé fa temps que es parlava que el gegant francès havia acordat invertir al Principat juntament amb el grup Pyrénées, no ha estat fins aquesta setmana que la multinacional ho ha anunciat a través d’un comunicat de premsa. La notícia ha esvaït dubtes sobre l’interès de Carrefour en invertir a Andorra, i així se n’ha fet ressò la premsa econòmica i especialitzada de França, així com els principals mitjans andorrans.

La confirmació arriba en un escenari d’inestabilitat global a causa de la Covid-19. No obstant la crisi, segons ha pogut saber aquest mitjà, la companyia gala té previst invertir a Andorra i desenvolupar diversos projectes comercials juntament amb el grup Pyrénées. En aquest sentit, l’acord entre les dues empreses contempla l’obertura de fins a set establiments. A banda de l’Andorra 2000 i el nou Punt de Trobada un cop es resolgui el desallotjament, hi ha prevista l’obertura de cinc supermercats de proximitat. D’aquesta manera, Carrefour estarà present a les set parròquies, expliquen fonts coneixedores de l’operació.

L’obertura dels nous establiments Carrefour, que es durà a terme entre setembre i els primers mesos del 2021, suposarà la creació de nombrosos llocs de treball i la implementació d’un model comercial competitiu i modern en els sectors de l’alimentació i de la venda al detall, expliquen les mateixes fonts.

Buc insígnia a Sant Julià

Carrefour tindrà una presència destacada al nou Punt de Trobada, on també és previst que hi siguin presents altres operadors nacionals i internacionals que actualment tenen activitat al país. L’entrada del gegant francès als grans magatzems lauredians resta pendent del procés de desocupació de l’establiment i, tot seguit, de les obres de reforma i modernització d’aquesta gran superfície. La transició entre el vell i el nou negoci seria d’entre un i dos mesos per començar a operar novament a partir del dia que la família Cachafeiro abandoni l’edifici.

El nou projecte comercial vol comptar amb el gruix de la plantilla del Punt de Trobada. En aquest sentit es treballa perquè la transició sigui el més breu possible, de manera que els treballadors puguin reincorporar-se ràpidament un cop es reprengui l’activitat.