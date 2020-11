Carrefour conquereix el carretó del supermercat d'Andorra

La marca Carrefour explotarà el mercat de la compra d'alimentació, amb supermercats de totes les mides, a cinc de les set parròquies. La col·laboració de Pyréness amb el gegant francès ha estat clau en un desembarcament que es traduirà en botigues que van des de la frontera espanyola fins a la francesa. Repassem el mapa que resultarà dels darrers moviments empresarials relacionats amb aquest tipus de superfícies.



Com a punt de partida, la frontera del riu Runer i pujant per la CG1, l'antic Punt de Trobada, ja pràcticament desmantellat, donarà pas l'any vinent a un Carrefour que, segons les informacions que han transcendit per part dels nous arrendataris de l'immoble, no distarà gaire del model que hi ha hagut fins ara. Amb una plantilla i uns serveis oferts que seran similars als dels darrers temps.

Resseguint la General 1 en direcció nord, el mapa quedarà igual, amb els dos grans centres comercials tal com es coneixen: el River i el Sant Eloi. On s'està jugant una partida estratègica per part dels empresaris relacionats amb el sector és a Sant Julià. Un d'aquests promotors, Toni Cachafeiro, té previst aixecar un centre comercial a peu de carretera que tindrà uns 800 metres quadrats, en els terrenys on hi havia hagut el concessionari de Volvo. La parròquia perd el supermercat Diagonal, però el centre no quedarà descobert, perquè justament davant d'on s'ubica aquest establiment, s'instal·larà un Carrefour.



Santa Coloma guanyarà un supermercat, precisament de la cadena Diagonal. A Andorra la Vella també hi ha canvis, que són coneguts. L'antic Andorra 2000 ja és Carrefour, amb la gestió de Pyréness, que també mantindrà la seva superfície de l'avinguda Meritxell.

651x366 Un supermercat d'Andorra la Vella, en una imatge d'arxiu recent. / E.C. (ANA) Un supermercat d'Andorra la Vella, en una imatge d'arxiu recent. / E.C. (ANA)

Caprabo, que ha anat perdent establiments, mantindrà el supermercat de l'illa Carlemany i el Caprabo Fresh del carrer Prat de la Creu, al costat del Govern. On s'esperen més moviments és a la zona central, enmig de l'eix comercial. On hi ha el pàrquing del Fener hi pot anar un centre comercial que, segons les fonts del sector consultades, podria acabar esdevenint una mena d'illa Carlemany. No és segur que respongui a un canvi d'ubicació de l'actual Hiper. El seu veí, el Super U de CCA, no és previst que es mogui. I Carrefour desembarca a Escaldes-Engordany amb un supermercat de 650 metres quadrats, que s'ubicarà al peu de l'hotel Cosmos, a l'avinguda de les Escoles. Ja s'estan realitzant les obres.



Encamp és, de moment, una de les parròquies que no ha de variar massa la seva oferta. Hi ha el CCA, amb el Súper U, a l'avinguda Joan Martí, i el cèntric Super Record, de l'avinguda François Mitterrand.



Resseguint la vall, a Canillo hi ha un Caprabo, que acabarà convertint-se en un Carrefour durant el segon semestre de l'any vinent. I acabem la ruta per la vall d'Orient al Pas de la Casa, on a més de les superfícies d'alimentació i venda d'alcohol i tabac actuals, es repeteix el canvi de cromos de Canillo, i el Caprabo, al desembre, passarà a ser un Carrefour.



Pel què fa a la vall del Nord. El principal canvi serà a la Massana, on actualment competeixen Bona Area, Dia, Garrallà i Caprabo. Segons font del sector, el Caprabo canviarà de mans i passarà a ser Carrefour durant el primer semestre del 2021. No és previst que ni Ordino ni Arinsal canviïn la seva oferta en els propers mesos.



Així, ja ha començat un canvi de cromos, que seguirà agafant volada en els propers mesos, i que bàsicament fa que Carrefour guanyi presència en detriment de Caprabo. Tot plegat, amb la incertesa del canvi de paradigma que la pandèmia pot provocar en el model turístic i amb un mercat, el d'internet, que no para de créixer. Tot i així, les fonts consultades consideren que el producte fresc manté una tradició de compra presencial molt arrelada i que difícilment els nous hàbits de consum que afecten a altres sectors pot acabar obrint mercat.



Una de les conseqüències d'aquest nou mapa comercial serà la guerra de preus, fruit d'una competència ferotge que es preveu entre les superfícies comercials. Un fet que pot acabar beneficiant els compradors. I tot plegat, sense oblidar un altre dels actius que es manté vigilant, el temut Mercadona que, segons les fonts consultades, no és previst que s'instal·li al país.