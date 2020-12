Catalunya posposa l'entrada al segon tram de desescalada

El govern de la Generalitat anunciarà a les 13h d'aquest dijous que no es passarà al segon tram previst al pla de desescalada el proper dilluns. Tal i com avança TV3, a la reunió d'aquest dijous del comitè tècnic del Pla d'Emergències de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) s'ha arribat a la conclusió que, amb les dades a la mà, no hi ha condicions per passar al segon tram de la desescalada.



I és que continuen empitjorant les dades d'evolució del covid-19 a Catalunya. El risc de rebrot ha continuat enfilant-se per tercer dia seguit: ara està en 217 punts (+7 respecte a ahir) i la velocitat de contagi puja tres centèsimes, fins a 0,92 (ahir en va pujar cinc), una dada que ha estat definitiva per aturar el canvi de tram en la desescalada previst pel Govern per a dilluns. I és que el Govern va dir que, en principi, si la velocitat de contagi estava per sobre del 0,9 es frenaria la desescalada d'aquesta segona onada. En aquesta segona fase s'haurien permès desplaçaments intracomarcals i s'hauria ampliat l'aforaments de bars, restaurants i centres culturals un 50% i un 70%.



I mentre Catalunya haurà d'esperar per flexibilitzar les mesures antiCovid, totes les esperances andorranes de salvar el desembre i les festes nadalenques passen perquè el Principat s'integri a l'Alt Urgell. Aquest fet, pel qual treballa hora d'ara el Govern andorrà, suposaria guanyar marge de moviments i rebre visites des de la comarca veïna, i poder transitar per tota Catalunya quan la Generalitat decideixi que es pot passar a la fase 2. De moment, però, males notícies i tot plegar haurà d'esperar a què baixi la velocitat de contagi al país veí del sud.