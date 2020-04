Cau un 57% l'entrada de visitants al país durant el mes de març

El març es va tancar amb 312.055 visitants al país, dels quals 168.212 són excursionistes (53,9%) mentre que 143.843 són turistes (46,1%). La disminució és del 57% respecte de l'any passat tenint en compte l'impacte de la crisi sanitària en aquestes dades, tal com destaca el departament d'Estadística del Govern. El nombre de turistes ha disminuït un 51,7%; seguint la mateixa tendència negativa, el nombre d’excursionistes ha davallat el 60,7%.

Per país de residència, els visitants francesos presenten una variació negativa d’un 58,8%, seguit dels visitants espanyols amb 58,1% menys, i els visitants d’altres procedències un 46,8%.

Si es tenen en compte les dades sense comptar els dies afectats per la Covid-19, el nombre de visitants ha disminuït un 20,7% en relació a l’any anterior. No obstant aquesta disminució de visitants, els turistes de procedència francesa registren un augment d’un 5,7% i els turistes d’altres procedències un 2,5% en relació al mateix mes de l’any anterior. Per país de residència, els visitants d’altres procedències presenten una disminució d’un 0,3%, i seguint la mateixa tendència negativa, els visitants espanyols i francesos disminueixen un 21% i un 26,6%, respectivament.

Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, els visitants han disminuït un 4,3%. Quant als turistes, durant els darrers dotze mesos han augmentat un 0,5% mentre que els excursionistes registren una variació negativa del 7,1%.

Des de principis d’any els visitants disminueixen un 13,9% respecte al mateix període de l’any anterior. Els turistes presenten una disminució d’un 7,2% i, pel que fa als excursionistes, presenten la mateixa tendència negativa i disminueixen un 19,9%.

Pel que fa al perfil d’aquests visitants, un 55,7% viatjava en família (9,1 punts més que l’any anterior) i un 21,9% en parella, mentre que un altre 13,9% ho feien amb amics. Pel que fa al motiu del viatge, un 47% deia que era per fer compres i un 39% per practicar esport. La pernoctació mitjana ha estat de 3,8 nits, superior a les 3,7 del març de l’any passat. I un 77% de les persones ha pernoctat en hotels, aparthotels o apartaments turístics.

Vehicles a les fronteres

També s'han fet públiques les dades del nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de març que s'han situat en 167.063, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes de març de l’any anterior del 53,4%. El total de turismes presenta un decrement del 54,2% i el de vehicles pesants del 22,4%.

Els turismes provinents d’ Espanya han tingut una variació percentual negativa del 51,6% mentre que, pels provinents de França, la variació ha estat d’un 59,1% menys. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual negativa del 16,8% per la frontera hispanoandorrana. Pel que fa a la frontera francoandorrana, la variació ha estat negativa en un 49,7%. El nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers dotze mesos ha estat de 4.114.762, fet que representa una variació del -4,1% respecte al mateix període anterior, en què en van entrar 4.289.105. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han disminuït en 34.926 unitats, un 1,2% respecte al mateix període de l’any passat, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana ho han fet en un 9,4% (139.417 unitats menys).

De gener a març d'aquest any, i respecte al mateix període del 2019, s’ha produït un decrement del 12,7% en el nombre de vehicles, amb un decrement del 10,4% dels provinents d’Espanya i un decreixement del 17,6% dels provinents de França.

Tal com indiquen des d'Estadística, l’entrada de vehicles del mes de març presenta tres períodes diferents: el primer, de l’1 al 13 de març, en què per la frontera hispanoandorrana mostra una disminució respecte al mateix mes de l’any passat del 7%. El segon, entre el 14 i el 16 de març, en què la disminució passa a ser del 73% malgrat que encara no hi havia un tancament de fronteres, i el tercer període, entre el 17 i el 31 de març, en què la disminució causada pel tancament de fronteres és gairebé total (88%). Pel que fa a la frontera francoandorrana, la variació respecte al mes de març del 2019 pel primer període és d’un 31%; pel segon període, del 44% i pel tercer, del 98%.