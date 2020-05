Cauen un 30% les vendes a les grans superfícies

L’índex de vendes de les grans superfícies comercials ha experimentat una caiguda del 28,7% respecte al març de l'any anterior. Les compres que els consumidors fan habitualment a aquest tipus d'establiments s'ha vist clarament afectada per la crisi sanitària de la Covid-19. Si es desglossa l'índex proporcionat aquest dijous per Estadística s'aprecia que només la venda de productes alimentaris ha augmentat, concretament un 3,6% respecte al mateix periode del 2019, mentre que la resta (equipament de la llar, electrònica, tèxtil, joguines i llibres, joieria i productes farmacèutics) ha patit una disminució pronunciada de vendes del 55,4%.

Val a dir que Estadística entén per gran superfície aquells establiments comercials individuals o col·lectius que tenen una superfície destinada a la venda igual o superior a 2.500 metres quadrats. Si es comparen aquests índex amb els dels països veïns, es pot comprovoar que la variació general se situa per sota de la de França (+0,5%) i de la d’Espanya (-24,5%). Pel que fa a l'índex de vendes de productes alimentaris resulta interessant comparar el 3,6% d'Andorra amb el 21,8% d'Espanya, on es va produir un increment important de persones que van acudir a les grans superfícies per poder emmagatzemar menjar.

D’altra banda, l’evolució del personal ocupat en les grans superfícies comercials al març del 2020 ha pujat un 2,8% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què poc més del 60% són dones i més del 90% disposa de contractes de jornada completa.