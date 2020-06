La Meritxell que ve

L'avinguda Meritxell no escapa als tentacles de les grans corporacions, que veuen l'oportunitat de fer negoci tot instal·lant les seves franquícies en indrets concorreguts. Les marques conegudes que ofereixen els seus productes una al costat de l'altra, no fan sinó uniformar la composició d'una avinguda, assimilant-la a qualsevol altra gran via de qualsevol ciutat del món. No obstant això -el veure-hi oportunitat de negoci- no deixa de ser signe del bon estat de salut del carrer o avinguda en qüestió, en aquest cas, de Meritxell. Així, basars històrics i botigues d'electrònica van desapareixent de l'emblenàtica artèria comercial del país, i deixen pas a les multinacionals i les seves cadenes d'alimentació i de roba.



Aquesta transformació de Meritxell, juntament amb el rentat de cara que van suposar les obres d'embelliment de l'any passat, han revaloritzat l'avinguda. En els propers mesos s'aixecaran tres edificis que canviaran l'orografia del carrer en el seu tram comprès entre la plaça de la Rotonda i el Comú.



El grup Cierco, per mitjà d'Investhotel S.A.U, aixeca un edifici entre el carrer Prat de la Creu -a l'alçada del costat del bar La Fada Ignorant- i l'Avinguda Meritxell. De fet, des dels dos carrers es podrà accedir a l'immoble, que serà d'onze plantes: tres es destinaran a un pàrquing i la resta a una àrea comercial i a habitatges. És previst que els treballs estiguin enllestits a la segona meitat del 2022.



Les obres se centren aquests dies en allò que serà la carcassa de l'edifici, i més endavant s’han de licitar les de la resta de l’immoble. La distribució final de tota la part comercial així com quantes plantes tindrà i quantes es faran servir per a habitatges encara no s’ha revelat. Ara bé, vista la ubicació i segons han revel·lat fonts properes al diari PobleAndorrà, el projecte arquitectònic recull que la zona de l'edifici destinada a habitatges serà de luxe.



El Grup Cierco projecta un edifici en aquest solar, vist des del carrer Prat de la Creu

L'avinguda Meritxell que vindrà

Els altres dos immobles s'aixequen entremig d'un