Comencen les obres del casino

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha confirmat aquest dilluns que l'empresa guanyadora del concurs que va obtenir la llicència per gestionar un casino al país, Jocs, ha retirat el permís d'obres aquest passat divendres. De fet, aquest mateix dilluns és previst que comenci a entrar la maquinària, al solar on s'aixecarà l'edifici a la capital, per començar l'excavació del terreny, per preparar-lo per a l'estructura i el pàrquing que anirà a les plantes inferiors.



Fonts relacionades amb el projecte han confirmat el missatge de la cònsol i han assegurat que aquesta setmana ja començaran els treballs. També han afegit que es treballa segons els terminis establerts, i que la previsió es que les obres estiguin enllestides al setembre del 2022, tal com exposa el plec de bases.