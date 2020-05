Comerç i restauració confien que els clients s’adaptin a la ‘nova normalitat’

Els empresaris de la venda al detall i la restauració que encara no han pogut reobrir les portes dels seus establiments es preparen per atendre el públic amb totes les mesures de seguretat i sanitàries, però també amb un seguit de canvis organitzatius per tal de fer viable econòmicament la tornada a l’activitat. Ho faran després de dos mesos i mig tancats. Alguns d’ells en les darreres setmanes han treballat tímidament a través de la venda en línia i comandes telefòniques. A partir de l’1 de juny, amb tota probabilitat, podran tornar a rebre públic a les seves botigues.

La reobertura física dels establiments resta pendent de l’abast de les mesures sanitàries que digui el Govern i que caldrà respectar. Diversos empresaris amb qui ha parlat l'ARA Andorra expliquen que encara no estan clares quines seran aquestes mesures. “Hi ha molts rumors, gairebé cada dia rebem informació nova, fins i tot trucades i ofertes comercials” per dotar els nostres locals de productes i serveis que suposadament seran necessaris per poder atendre el públic a les botigues, bars o restaurants.

El que està clar “és que funcionarem de manera diferent a com ho hem fet fins ara”. En aquest sentit, els empresaris consultats confien que la clientela sigui comprensiva. “La gent s’haurà d’acostumar a concentrar les hores de compra, amb horaris més reduïts, i naturalment a respectar les mesures de seguretat sanitària”, destaca el propietari d’una cadena de botigues del sector de la moda. “Poder anar a comprar a qualsevol hora o qualsevol dia de la setmana és molt car de sostenir, actualment pràcticament impossible”, afegeix, en clara al·lusió a que els consumidors hauran de canviar els hàbits a l’hora de comprar en botigues físiques.

En el sector de la restauració la confiança en la clientela s’encamina en el mateix sentit. “Esperem que la gent continuï venint i que respectin els horaris del personal. Volem seguir estant al servei dels nostres clients, però també volem que comprenguin que serem molt escrupolosos en respectar els horaris de cuina i de tancament”, explica el xef responsable d’un restaurant del Centre Històric.