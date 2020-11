Competició d'start-ups' per desestacionalitzar l'oferta esportiva i turística

Actua i el Global Sports Innovation Center (GSIC), impulsat per Microsoft, han unit esforços per identificar les solucions més “disruptives” i les últimes tecnologies a tot el món mitjançant una competició d''start-ups' per ajudar a millorar l'experiència i la fidelització de l'usuari per desestacionalitzar l'oferta esportiva i turística a Andorra. En aquest sentit, els participants hauran de presentar projectes relacionats amb aspectes com la segmentació i personalització del contingut segons el públic objectiu; la recopilació de dades per conèixer els clients; serveis d’hostaleria i venda al detall o la millora de la connectivitat i la infraestructura digital, entre d’altres.

"L'objectiu d'aquesta iniciativa és buscar solucions i tecnologies com plataformes de dades de clients, anàlisi de dades o realitat augmentada, que permetin interactuar amb els clients, conèixer les seves preferències i afegir valor als grups d'interès d'Andorra", ha afirmat la directora general de GSIC, Iris Córdoba. Per la seva banda, el ministre de Presidència, Economia i Empresa i president d’Actua, Jordi Gallardo, destaca que “GSIC treballarà, juntament amb professionals andorrans, en un programa d’activitats i serveis d’assessorament i mentoria. Andorra es beneficiarà d’una xarxa internacional de col·laboradors i ambaixadors de GSIC per reforçar l’ecosistema innovador de la indústria dels esports d’hivern i del ciclisme”.

La convocatòria estarà oberta fins al 13 de desembre. Les deu millors propostes tindran l’oportunitat de presentar la seva solució durant un esdeveniment en línia davant d’un jurat format per representants de l’ecosistema esportiu i entitats organitzadores, experts en àrees de tecnologia, esport, negocis, innovació, inversió i emprenedoria.

El 3 de febrer s’anunciarà una ‘start-up’ com a guanyadora del concurs, que rebrà una subscripció GSIC gratuïta d’un any, un programa de mentoria de tres mesos amb GSIC i experts en la matèria, la possibilitat d’accedir al programa Microsoft per a ‘start-ups’, on podran obtenir accés gratuït a la tecnologia de Microsoft, una subscripció gratuïta d’un any a l’Andorra Esports Clúster i un paquet turístic per visitar Andorra.

A més, les tres ‘start-ups’ millor classificades, inclosa la guanyadora, participaran en diferents activitats com un ‘Investors Day’ al març del 2021 i reunions de negocis amb membres del clúster esportiu, així com la possibilitat de mostrar les seves solucions a la Casa de la Muntanya.