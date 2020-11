Comprar per internet surt més car si vius a Andorra

Les compres en línia són una tendència a l'alça que la pandèmia ha accelerat. En el cas d'Andorra, l'aïllament domiciliari va animar alguns ciutadans a fer les seves primeres comandes per internet i els nous usuaris en línia s'han sumat als veterans, provocant una sobrecàrrega de feina a les empreses que es dediquen als tràmits duaners.

L' ANA Economia ha pogut constatar que, arran d'aquesta càrrega de treball, tant els transitaris com les companyies de transport de mercaderies estan cobrant als particulars un suplement aliè al servei d'enviament i que els compradors no tenen més remei que abonar-los si volen que el paquet passi per la frontera.

La llei duanera estipula que si una mercaderia per a un particular té un valor inferior als 220 euros, no ha de pagar cap tipus de franquícia per poder entrar al país, més enllà de l'IGI, en el cas que superi els 90 euros. Segons explica l'oficina central de la duana, "en el cas de mercaderies per a particulars, el transportista presenta la factura, li posem un segell, ell es queda amb una còpia i nosaltres amb una altra, però res més, és un tràmit que han fet sempre". Aquesta acció, que es fa de manera habitual, és la que empreses com TED (Transitaris en Duanes) o Intertrans han decidit cobrar degut a l'augment de compres per internet que han de passar per la frontera. Per un paquet de 69 euros, per exemple, en cobren 12 (TED se'n queda 9 i Intertrans 3).

Els transportistes asseguren que "els transitaris, amb l'increment de les compres en línia, tenen molta més feina i s'han cansat de fer una gestió que abans no cobraven perquè era més puntual" i ho rematen amb un "és tan fàcil com això". Però els transitaris li passen el mort a la duana, afirmant que "des de fa un temps, des d'abans de la pandèmia, per a qualsevol paquet ha de fer una declaració" i afegeixen que "si el policia de la duana demana revisar el paquet, s'ha de buscar entre els 3.000 que hi ha dins el camió... són despeses duaneres".

Sigui com sigui, el comprador pateix l'increment de les seves compres per internet. I fins que no arribi el nou acord d'associació amb la Unió Europea, seguirà pagant els plats trencats.