Compromís del Govern a no apujar impostos per la crisi

El Cap de Govern, Xavier Espot, ha assegurat, aquest dijous al programa 'La Rèplica' d'RTVA, que el Govern que dirigeix no apujarà els impostos, com a conseqüència de la crisi econòmica generada pel confinament provocat per la Covid-19. “Hi ha determinades línies vermelles que no hem de traspassar”, ha dit Espot, de manera taxativa, per afegir que malgrat el dèficit que es preveuen en els comptes de l'Executiu i l'increment del deute de les arques públiques, “jo crec que no hi ha necessitat d'incrementar la pressió fiscal, i em comprometo a mantenir l'IGI i l'IRPF”.



Del què es tracta, ha dit Espot, és de “no desvirtuar el nostre ideari polític. Ja tenim uns tipus impositius que són molt competitius, i nosaltres creiem que hem de seguir sent competitius des del punt de vista fiscal, i no creiem que en moment de dificultats la solució passi per fer que la càrrega fiscal sigui més gran”.



Ara bé, el dirigent sí que ha obert la porta a altres tipus de vies per generar ingressos, i ha reconegut que “ hi ha una mica de camí per recórrer, pel què fa a determinades deduccions o a algun tipus de taxa amb vocació finalista”, com seria, per exemple, la implementació d'una taxa turística de la qual es ve parlant des de fa mesos.