Concedides el 89% de les sol·licituds per als crèdits tous

El Govern ha donat per finalitzat el primer programa de crèdits tous per a les empreses i autònoms per garantir l'activitat i els llocs de treball un cop passi la crisi sanitària. El ministre portaveu, Eric Jover, ha assenyalat aquest dimecres que, malgrat que les dades no són encara definitives, s'han resolt 1.480 sol·licituds de les 1.502 presentades, que han afectat a un total de 14.909 assalariats. D'aquestes sol·licituds ja resoltes, 953 provenen d'empreses i 527 d'autònoms. Així, ja s'han atorgat 125 milions d'euros per donar suport al teixit empresarial dels 130 milions previstos inicialment, dels quals el 97% corresponen a despeses de funcionament i, el 3% restant, a despeses de refinançament de les quotes creditícies. En total s'han concedit, totalment o parcialment, un 89% de les sol·licituds rebudes.

Entrant al detall, el titular de Finances ha manifestat que els sectors que més s'han beneficiat d'aquest impuls econòmic han estat el comerç (21%), l'hostaleria (15,9%) i la construcció (10,8%). Tot i això, ha recordat que aquestes ajudes no van només adreçades a fer front al pagament dels salaris dels treballadors, sinó que també tenen a veure amb tota la resta de factors que afecten l'empresa derivats de la crisi actual. És per aquest motiu que, tenint en compte les dades en conjunt, el Govern ha invertit uns 8.300 euros de mitjana per cada lloc de treball, el que suposa "una implicació molt important per mantenir les plantilles de les empreses".

El ministre d'Economia, Jordi Gallardo, ha classificat els ajuts rebuts per tipologia d'empresa. Així doncs, dels 125 milions atorgats, el 20,3% pertany a la microempresa, el 31,1% a la petita empresa, el 29,7% a la mitjana, el 9,1% a la gran i el 10,2% als autònoms. Si s'analitzen aquestes dades per ajuts a treballadors i tipologia d'empresa, s'han atorgat fins a 10.863 euros per treballador a les microempreses, 9.692 euros a les petites, 8.739 euros a les mitjanes, 4.991 euros a les grans i 5.859 euros als treballadors per compte propi, el que dona una mitjana de 8.363 euros per assalariat.

Nou programa

Tot i haver finalitzat el primer paquet d'ajudes, Jover ha anunciat un nou programa de crèdits tous per valor de 100 milions d'euros. De la mateixa manera que en l'anterior, continuarà havent-hi la possibilitat de refinançar les quotes creditícies i acollir-se per a fer front al pagament dels salaris. En aquesta ocasió, a més, es tindrà en compte els ERTOs i les reduccions de la jornada laboral. "Volem fer un pas més ajudant a les empreses que es trobin en aquesta situació", ha sentenciat el ministre portaveu.

Tot i que no han transcendit els detalls, el Govern ha avançat que aquests crèdits seran a tipus zero i estaran avalats altra vegada per l'executiu. A més, aquelles empreses que s'hagin acollit al primer paquet d'ajudes també es podran beneficiar del segon sempre que compleixin amb els requisits. Amb tot, els titulars de Finances i Economia han recordat que Andorra està posant a sobre de la taula el 75% del pressupost global de l'Estat per pal·liar els efectes de la Covid-19.